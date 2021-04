Schuldenaars in de problemen door nieuwe deurwaarderswet: "Mensen kunnen dakloos raken als we niets doen"

De wet waarover het gaat is de zogeheten Wet vereenvoudiging belastingvrije voet, die geldt voor iedereen bij wie beslag is gelegd op het inkomen.

Nieuw rekenmodel

In het kort komt het hier op neer: als je in de schuldsanering zit, moet je een deel van jouw inkomen afstaan aan schuldeisers. Hoeveel je overhoudt om van rond te komen, wordt sinds 1 januari vastgesteld door de nieuwe wet.

Hierbij wordt aan de hand van jouw inkomen berekend hoeveel huur je vermoedelijk betaalt. En daar gaat het mis. Veel mensen blijken namelijk veel duurder te wonen dan ze kunnen betalen. Het gevolg: er blijft te weinig geld over om van te leven.

Mensen kunnen dakloos raken als we niets doen Stadsbank-manager Monique Lulof

“De nieuwe wet houdt ons behoorlijk bezig”, zegt Monique Lulof, manager dienstverlening bij de Stadsbank. “Voor veel klanten moeten we een nieuwe berekening maken, en dat kost veel tijd. Er zitten echt fouten in deze wet, waardoor mensen dakloos kunnen raken als we niets doen.”

“We moeten creatieve oplossingen bedenken. Zo zit er ruimte om een deel van het inkomen toch te kunnen behouden. Deze correctie voeren we door per individuele klant, om te voorkomen dat iemand straks zonder geld zit. Veel extra werk dus.”

Toch begrijpt Lulof wel waarom de wet is ingevoerd. “Stel, iemand zit tot aan zijn nek in de schulden. Dan is het voor de eiser vaak lastig om vast te stellen waar hij precies beslag op mag leggen. Door een standaardmodel te gebruiken, hoef je niet eerst in het papierwerk te duiken.”

25 procent in de problemen

De branchevereniging voor schuldhulpverlening, de NVVK, schat dat zo’n 25 procent van de mensen in de schuldhulpverlening in de problemen komt door de nieuwe wet. Lulof heeft geen cijfers over de situatie in Oost-Nederland, maar schat dat het percentage hier lager ligt.

“Maar toch moeten we direct optreden. Gelukkig is inmiddels toegezegd dat ze de berekening aanpassen, want dit kan zo niet langer.” Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuw rekenmodel. Dat moet volgende maand klaar zijn.