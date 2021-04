Meer loon en kortere werktijden; daarvoor wordt gestaakt in de metaal- en elektrosector in Deventer

Het gaat om werknemers van Bosch en Trivium in Deventer en Arubus in Zutphen. De stakingen zijn onderdeel van een landelijke estafettestaking.

Volgens de bonden gaat het prima in de sector weer en is er daarom ruimte voor moderne cao. "De winsten rijden ze pan uit", zegt Ingrid Langenberg van FNV Metaal. De bonden willen met de werkgevers onderhandelen over een loonsverhoging en kortere werktijden voor mensen die tegen hun pensioen aan zitten. Daarnaast willen de vakbonden meer zekerheid voor flexwerkers en de lagere salarisschaal voor jongeren moet verdwijnen. De werkgevers willen daarover niet praten.

"Er is geen enkele aanleiding voor de werkgevers om met ons geen goede cao af te sluiten voor de sector", aldus Langenberg. En waar bedrijven het individueel toch moeilijk hebben, zijn de bonden graag bereid om afspraken op maat te maken.

We staken volledig coronaproof Ingrid Langenberg, FNV Metaal

Actie in coronatijd

Actievoeren in coronatijd gaat anders. Stakingsbijeenkomsten op het terrein van de bedrijven gaat niet. "Het gaat heel anders dan je van ons gewend bent", zegt Langenberg. "We staken volledig coronaproof. Mensen geven vanuit de auto hun registratieformulier af", wijst Langenberg op een soort drive in achter haar.

De leden zijn opgeroepen om naar het FNV-kantoor in Deventer te gaan. Op de parkeerplaatsen achter het gebouw kunnen de stakers een deelnameformulier inleveren dat ze thuis al hebben ingevuld. Daarna kunnen ze weer gaan. In een colonne reden de actievoerders rond negen uur al toeterend en met sirenes het terrein van de vakbond op. Na een uur was de actie voorbij en hadden zo'n 130 stakers zich ingeschreven.

"Het is anders dan wij gewend zijn", zegt 'een van de werknemers die zich komt aanmelden. "Is ook prima", zegt een ander. Bij het bedrijf was beter geweest maar dit is ook goed."

Tot woensdag vrij

De actievoerders die het werk neerleggen zijn nu een lang weekend vrij. De meeste stakers gaan ook maandag niet aan het werk en zijn dinsdag op Koningsdag vrij. Daarom zullen de meeste stakers pas woensdag weer aan het werk gaan.