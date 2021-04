Konterman stelt doel voor laatste duels: "Twaalfde plek blijft een lokkertje"

PEC staat nu op de dertiende plaats met twee punten achterstand op Sparta en Fortuna. "Als ik naar het resterende programma kijk, dan denk ik dat we nog ongeveer acht punten nodig hebben. Laten we dat als richtpunt nemen."

Lijn doorzetten

Dat houdt ook in dat PEC Zwolle morgen gewoon met het sterkst mogelijke elftal gaat aantreden in Heerenveen en dat Konterman niet zomaar speeltijd gaat gunnen aan reserves of jonge talenten. "We willen gewoon de ingezette lijn zo lang mogelijk doorzetten", benadrukt de coach. "Dat is ook waar de groep om vroeg toen ik hier binnenkwam: duidelijkheid, structuur en vastigheid. Dat gaan we nu niet allemaal overboord gooien."

Corona

PEC Zwolle kan in Friesland geen beroep doen op Virgil Misidjan, Thomas Buitink, Immanuel Pherai, Destan Bajselmani en Daijiro Chirino. Zij zijn geblesseerd of ziek en bij een paar spelers is ook een coronabesmetting vastgesteld. Wie van de zes dat zijn, maakt PEC Zwolle niet bekend.

Rico Strieder is hersteld van zijn blessure en keert terug in de wedstrijdselectie. De Duitse middenvelder begint naar verwachting op de bank.

Live op Radio Oost

Het duel met sc Heerenveen, dat tiende staat, begint morgenmiddag om 16.30 uur en is live te volgen op Radio Oost.