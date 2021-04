Wout Brama en Luka Ilic waarschijnlijk niet fit genoeg voor duel van FC Twente tegen Utrecht

"Misschien zit Wout Brama bij de selectie, maar we willen daar geen risico mee nemen. Het gaat hartstikke goed, maar het echte vraagteken is Luka Ilic. Hij zit nog met een enkelblessure, heeft vandaag niet meegetraind. Als hij morgen meetraint, kan hij misschien bij de wedstrijdselectie zitten", zegt Jans over het duo.

Ombuigen

Twente won al sinds eind oktober niet meer in eigen huis en hoopt daar zondag, met 4.000 man op de tribunes, verandering in te brengen. "Wij willen daar vanaf. Dat wil je ombuigen. Het helpt niet om daarop te hameren en te hameren. Je moet het op het veld laten zien. Al die series worden een keer verbroken, maar dat we thuis niet alleen maar willen verliezen en gelijkspelen, is hartstikke duidelijk" , zegt Jans.

Ze zijn er weer

De supporters komen dan wellicht ook goed van pas, weet Jans. "Dat helpt echt. Ik weet niet hoeveel procent, maar dat gaan we ook echt benoemen. Ook naar de spelers. Ze zijn er weer. In het begin van het seizoen hebben we thuis de punten gepakt en toen waren er ook 8.000. Het is gewoon heerlijk dat ze er weer bij zijn."