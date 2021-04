Koningsspelen net zo feestelijk als altijd in Lettele

Rennen, springen en feestvieren. De leerlingen van basisschool Sancta Maria genieten zichtbaar van het zonnetje en de spellen. Ook dit jaar doen ze allemaal mee aan de achtste editie van de Koningsspelen. Door corona gaat het er iets anders aan toe, maar is het zeker niet minder leuk.

Kijk zelf hoe de kinderen het naar hun zin hebben:

Eigen ontbijt

"We vonden dat we ook dit jaar weer de Koningsspelen moesten organiseren", zegt directrice Karin van Beurden. "We vinden het voor de kinderen heel erg belangrijk dat ze bewegen door te sporten. Maar daarnaast is het sociale contact met elkaar ook van belang."

Waar de afgelopen jaren een groot ontbijt werd georganiseerd, moest dat nu door de coronapandemie even anders. "We hebben nog wel een soort van ontbijt kunnen organiseren. We hebben alle leerlingen gevraagd thuis iets te maken en dat mee te nemen. Op deze manier konden we het alsnog heel erg gezellig maken."

Geen les

Tennis, hockey en nog vele andere sporten worden vandaag beoefend in Lettele en heel veel andere Overijsselse plaatsen. De kinderen lopen in rode, witte, blauwe of oranje kleding. "Door middel van de kleuren kan je zien wie bij elkaar in het team zitten", zegt de 12-jarige Paula. "Ik vind alle sporten leuk, het is lekker buiten en het is niet te warm of te koud."

Twee jongens in oranje kleding vullen haar aan. "We hebben net gewonnen! We hoeven niet te werken vandaag, dit is veel leuker."