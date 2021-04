Na 55 jaar neemt Jos Kwak in stijl afscheid van zijn kartbaan Karba in Zwolle, met een rondje karten

Tijd voor vakantie had hij hij nooit. 55 jaar lang was Jos Prak vrijwel elke dag op de kartbaan te vinden: "Het was echt iets nieuws toen, in de jaren zestig. De karts kwamen overwaaien uit Amerika en het was al snel razend populair, ze kwamen overal vandaan. Zelfs Willem-Alexander heeft hier weleens gekart, de keunig", zegt hij lachend in het Zwols.

De laatste jaren zakte de belangstelling wat in. De baan was wat verouderd en er zijn in de loop van de jaren diverse indoor-kartbanen bijgekomen. Voor Jos Kwak is het nu mooi geweest. Karba gaat naar Christian Snoek, die ook eigenaar is van kartcentrum Lelystad.

"Geen camping"

Hij heeft in Christian Snoek een goede opvolger gevonden: "Er waren ook wel gegadigden die hier een camping of zoiets van wilden maken, maar ik ben blij dat de baan nu gewoon in gebruik blijft, dat is toch het mooiste."

Jos Kwak in één van zijn zelfgebouwde karts (Foto: RTV Oost/Jolande Verheij)

Jos Kwak weet wel wat de liefhebbers trekt in het raceparcours dat hij ooit samen met zijn vader aanlegde: "Het is echt een technische baan, met veel bochten, dat is mooi voor de echte kartliefhebbers en dat willen we graag behouden".

De kartbaan krijgt van de nieuwe eigenaar wel direct een upgrade. Langs de baan zijn nieuwe extra veilige bandenstapels geplaatst, en de bochten zijn aangepast met curbstones. Maar de basis blijft gelijk: "We gaan voor de volgende 55 jaar, en wat mij betreft nog wel langer", lacht Snoek.

Racegevoel

De nieuwe en de oude eigenaar rijden samen nog een paar rondjes om de overdracht te bezegelen. Snoek vertelt wat de baan bijzonder maakt: "Het is een mooie buitenbaan, daar zijn er niet zoveel van in Nederland. Een baan als deze geeft je het echte racegevoel. We hebben 25 splinternieuwe snelle karts en er komen ook nog mooie startlichten."

De oude rode zelfbouw-karts maken plaats voor splinternieuwe comfortabele fabriekskarts (Foto: RTV Oost/Jolande Verheij)

Jos Kwak bouwde alle karts zelf. Simpele, maar ijzersterke karretjes: "Hier kan je zo mee het bos in, gebeurt helemaal niks mee." Maar de nieuwe fabriekskarts zitten misschien wel wat comfortabeler, bedenkt hij lachend als hij na zijn afscheidsrondje uit de oude kart kruipt: "Pfff... Wat een ellende, heb ik hier mensen tien rondes achter elkaar in laten rijden?"

Kartcentrum Zwolle is vanaf 1 mei weer open voor publiek,

[image:]