'Drugskoks' crystal methlab Vroomshoop gingen in Spanje naar trainingskamp

Eind vorig jaar werd in een ruimte naast een sportschool in Vroomshoop een crystal methlab ontdekt. Het drugslab zat vernuftig verstopt achter een eikenhouten kast. Een eindproduct was er nog niet gefabriceerd toen de politie een inval deed, maar er was wel een basisproduct van de zwaar verslavende drugs geprepareerd. Voor betrokkenheid bij het lab werden verschillende verdachten opgepakt, onder wie de sportschoolhouder en verschillende mannen met Mexicaanse roots. Die laatste groep werd waarschijnlijk ingezet als drugskok, zoals de mannen worden genoemd die de levensgevaarlijke drug brouwen.

Opperkok Gordo

Twee maanden later maakte de politie bekend dat ze de internationale organisatie achter het Vroomshoopse lab hadden opgepakt. De bende zou ook labs hebben gebouwd in het Gelderse Baak, Zeeland en België. Mogelijk hebben ze ook locaties in Duitsland. Aan het hoofd van de groep zouden een Chileen en een Mexicaan staan.

Justitie ziet de Mexicaan, bijgenaamd Gordo (Dikke), als opperlaborant in de crystal methwereld. De bedoeling was dat hij zijn jarenlange kennis over de productie van crystal meth zou overbrengen op jongere landgenoten. Die werden vanuit het moederland overgevlogen naar Europa, om in Spanje door Gordo te worden opgeleid. Althans, dat is de visie van het OM. Vervolgens werden ze door de organisatie bij de verschillende methlabs ingezet als kok.

Het is niet de enige rol die Gordo wordt toegedicht door justitie en politie. Hij moest ook de locaties goedkeuren waar crystal methlabs werden gebouwd. "Zonder groen licht van Gordo, geen nieuw lab", aldus de officier van justitie. De Mexicaan pendelde derhalve heen en weer tussen Spanje en Nederland.

Het crystal methlab in Vroomshoop zat vernuftig verstopt achter een boekenkast (Foto: RTV Oost)

Vlucht

Toen het drugslab in Vroomshoop werd ontdekt door de politie, vluchtte hij voor langere tijd naar Spanje. Volgens het OM omdat hij bang was opgepakt te worden. Pas toen er problemen ontstonden bij een lab in het Belgisch Poppel kwam hij weer terug. De koks vonden het lab ongeschikt om in te werken, Gordo moest de boel sussen.

De Mexicaan zelf ontkent 'opperkok' te zijn. Volgens zijn advocaat had hij een baan als echte kok. Hij zou maaltijden hebben bereid in een Amsterdams restaurant, waar gerechten worden geserveerd uit de Antilliaanse, Dominicaanse en Colombiaanse keuken. "Tijdens de verhoren door de politie is daar denk ik spraakverwarring over ontstaan", aldus de raadsman.

Achterbankgesprekken

De lopende zaken van de drugsorganisatie in Nederland werden volgens het opsporingsapparaat georganiseerd door Gordo's Chileense kompaan C.S. "Die reed dag in dag uit om alles op orde te houden." Vaak sprak hij af met verschillende compagnons op parkeerplaatsen. Ondertussen werd hij gadegeslagen door de recherche en werd er verborgen opnameapparatuur in zijn auto geïnstalleerd.

De politie was een onderzoek naar de Chileen gestart, omdat ze een tip had gekregen dat hij zou handelen in wapens. Maar tijdens het onderzoek bleek dat hij vooral actief leek in de drugswereld. Observatieteams van de recherche zagen zo dat hij, ook in Twente, achterbankgesprekken hield en er kwamen in totaal negen verdachten in beeld.

Financier

In en rond Vroomshoop sprak C.S. met een Surinamer uit Doesburg, bijgenaamd 'Arnhem'. Die zou het methlab in Vroomshoop gefinancierd hebben. Uit chats blijkt dat 'Arnhem' zich vervolgens ook eigenaar voelde van het methlab en derhalve denigrerend sprak over de Zuid-Amerikaanse zakenpartners. Het waren 'kutmexicanen'.

Ook met de huurder van het pand waarin het lab gevestigd was en diens vrouw had hij weinig op. 'Die kk-hoer moet de bek houden. Als ze moeilijk doen steken we de boel wel in de fik.' RTV Oost onthulde al eerder dat de Vroomshoopse sportschoolhouder werd bedreigd. Bij tegenwerking zouden ze hem in een bak zoutzuur gooien.

Schokkend

Als de locatie van het lab in Vroomshoop is ontdekt, zoekt de internationale drugsorganisatie doodleuk naar een nieuwe plek. "Het gemak waarmee de organisatie schakelt, is schokkend", zegt de officier van justitie. "En is de ene compagnon 'heet' [in beeld bij de politie, red.], dan wordt er gewoon met iemand anders gewerkt."

De verdachten communiceerden volgens het OM met apps als Wickr en Signal, vergelijkbaar met WhatsApp. Ze hebben ook berichten verstuurd met het programma Sky. Daarmee kunnen versleutelde berichten worden verstuurd, maar de politie heeft die berichten leesbaar kunnen maken. "Mogelijk komt daar nog meer belastende informatie uit." Ook zijn specialisten bezig om de telefoons te kraken, waarmee de verdachten hebben gecommuniceerd.

Het strafproces tegen de internationale groepering is pas over een jaar, is de inschatting. Binnenkort buigt de rechtbank in Almelo zich wel over de verdachten die zijn aangehouden in het Vroomshoopse lab.