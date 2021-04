Nieuw gemeentehuis verdeelt Tubbergen: "Ik kan nergens enthousiasme ontdekken"

Te oud, te groot en niet energiezuinig genoeg; het oude gemeentehuis van Tubbergen is volgens het gemeentebestuur nodig aan vervanging toe. Twee jaar geleden stemde de gemeenteraad in met de nieuwbouwplannen. Maar over hoe het nieuwe onderkomen straks wordt gebruikt, is nu grote verdeeldheid.

'Geen reuring'

Naast de gemeente nemen ook de bibliotheek, politie en een aantal zorgorganisaties plaats in het nieuwe gebouw. Dat moet ervoor zorgen dat het weer levendig wordt rondom het gebouw. "Met alle respect, maar een zorgvrager en een zorgbieder, gaan niet de reuring brengen waar de middenstand en het toerisme hier zo graag een plus in zien", zegt raadslid Martin Groothuis van Gemeentebelangen/VVD.

Net als de PvdA pleit Gemeentebelangen ervoor om in het onderkomen ook ruimte te bieden aan een hotel. "Wij willen uitstel en een alternatief plan", zegt PvdA-raadslid Henk Wessels. "We moeten voor deze historische beslissing, waar vele miljoenen mee gemoeid zijn, goed de tijd nemen."

Het CDA, de grootste partij in Tubbergen, is juist voorstander van de huidige plannen. "Wij vinden dat je een sterke gemeente moet behouden voor de toekomst. Het Glashoes kan daar een onderdeel van zijn", zegt fractievoorzitter Christel Luttikhuis.

Bekijk de reportage die we maakten in Tubbergen:

Binnen het budget

Een 'verkooppraatje' en 'financieel onvoldoende onderbouwd', noemen PvdA en Gemeentebelangen de nieuwbouwplannen. Ze zijn onder meer bang dat het nieuwe onderkomen straks veel meer gaat kosten dan elf miljoen euro.

"Garanderen dat de kosten niet hoger uitvallen kan ik op dit moment niet, ook gezien de stijgende marktprijzen", reageert wethouder Erik Volmerink. "We weten wat het gaat kosten. Natuurlijk zit daar een post onvoorzien in, maar wat wij horen is dat het zou moeten kunnen binnen het huidige budget."

Fusie met Dinkelland

De gemeente Tubbergen werkt op bestuurlijk niveau al samen met de gemeente Dinkelland, in 'Noaberkracht'. Voorkomt zo'n nieuw gebouw dat de gemeenten helemaal moeten fuseren? Volmerink, stemverheffend: "Volgens mij is het een politieke keuze of we moeten gaan fuseren. We hebben een prima samenwerking met Dinkelland, maar op dit moment zijn we gewoon een zelfstandige gemeente. De geluiden zijn ook dat we dat blijven."

Het CDA heeft in haar eentje al een meerderheid in de gemeenteraad van Tubbergen. Toch is het nog geen voldongen feit dat vanavond wordt ingestemd met de nieuwbouwplannen. Zo heeft onder meer Gemeentebelangen aangekondigd een wijzigingsvoorstel in te willen dienen.