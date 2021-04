Vrijwilligers in het Vechtdal voorkomen met actie dat zwerfafval in koeienvoer terechtkomt

Het zijn wildvreemden voor hem, de mensen die zaterdagochtend in de stal van melkveehouder Paul ter Haar in Bergentheim staan. Ze hebben zich spontaan gemeld als vrijwilliger, nadat een melkveehouder in de buurt op Facebook waarschuwde voor de gevolgen van zwerfafval voor een koe. Het beest van Ter Haars collega overleed doordat hij een stuk scherp afval op at.

Plasticdeeltjes

"Op het land, en met name langs de bermen, komen we dingen tegen die er niet in horen", zegt Paul ter Haar, doelend op het zwerfafval. "Dat afval komt dan in het voer terecht dat de koeien opeten. Dan praat je over plasticdeeltjes, maar ook over blikken."

We gingen met de vrijwilligers mee die afval gingen prikken:

Toename van zwerfafval

Volgens Ter Haar is de hoeveelheid zwerfafval de afgelopen tijd fors toegenomen. "Daar maak ik me wel zorgen over", zegt de melkveehouder. "Mensen zijn soms toch geneigd om afval niet mee te nemen naar daar waar het hoort, namelijk de vuilnisbak. Die mensen gooien het zo uit het raam. Wij als veeboeren hebben daar echt problemen mee."

Binnen een half uur hebben de vijf vrijwilligers die Ter Haar helpen, al bijna een halve zak zwerfafval per persoon bij elkaar geprikt. "Ik denk dat dit wel voor herhaling vatbaar is", zegt Ter Haar met een glimlach. "Als we elkaar op deze manier kunnen helpen en ook nog het gesprek aangaan? Er is toch niks mooiers dan dat."