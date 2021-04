Enschedese huisartsen vrezen dat deel jonge 65-plussers coronaprik misloopt

Marieke Nijhof is één van de huisartsen die druk zoekt naar mensen die in deze groep vallen. Haar tactiek: via de media aandacht vragen. Dat is inmiddels gelukt. Nu maar hopen dat ze gehoor geven aan haar belverzoek.

“Mensen die geen huisarts hebben, kunnen altijd contact opnemen met de dagwaarneming”, zegt Nijhof. “Vervolgens gaan we kijken of we een prik-afspraak kunnen inplannen.”

Hoeveel mensen?

Het is niet bekend hoe groot deze groep is. “Jaren geleden is daar onderzoek naar gedaan. Toen bleek dat 10.000 Enschedeërs geen huisarts hadden”, aldus Nijhof. “Later is dat gezakt naar 2.000. Ik denk dat we nu nog rond de 2.000 zitten, al weet ik niet hoeveel daarvan tussen de 60 en 65 jaar oud zijn.”

“Het zou kunnen dat veel studenten geen huisarts hebben, omdat ze relatief kort in de stad wonen. Of mensen die jaren geleden in Enschede kwamen wonen, toen geen huisarts konden vinden, en er nooit werk van hebben gemaakt er een te vinden.”

Andere huisartsen

Hoe dan ook, het zou zomaar kunnen dat er de komende dagen honderden mensen bellen. “Daar zijn wij klaar voor”, zegt Nijhof. “Ik heb ook andere collega’s uit Enschede gesproken en die willen graag helpen.”

Wie tussen 1956 en 1960 geboren is en gevaccineerd wil worden, kan tussen 10.00 en 15.00 uur bellen met de Dagwaarneming Enschede: 0900 4313333.