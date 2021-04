Petra Groenland niet komend seizoen, maar nu al voor de groep bij Eurosped

Petra Groenland is per direct de coach van de volleybalsters van Eurosped. Ze zou eigenlijk aan het begin van komend seizoen de opvolger worden van Diane Rademaker, maar om op tijd met de voorbereiding op komend seizoen te kunnen beginnen is gekozen om haar nu al voor de groep te zetten.

Zondag zal ze al coachen tijdens de wedstrijd tegen FAST in de degradatiepoule. Daarna volgen nog twee duels in die klasse. "We zijn Diane en Jan veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij de club mede hebben vormgegeven", zegt voorzitter Eric Lamsma. "Zonder hun inbreng was Team Eurosped niet zo'n belangrijk team geworden in de Eredivisie. De winst van de beker en Supercup in 2016, de wedstrijden in de play-offs om het nationaal kampioenschap en vele Europese wedstrijden zijn hiervan het voorbeeld. We zullen als de coronapandemie geluwd is op gepaste wijze afscheid nemen van Diane en Jan.