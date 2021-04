Actie vriendinnen en familie van overleden miss Lotte van der Zee geeft strijd tegen loverboys extra glans

Ze streed met ziel en zaligheid tegen loverboys. En Lotte van der Zee uit Enschede, in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld, strijdt ook na haar overlijden tegen dit probleem. Het Meldpunt Loverboyproblematiek krijgt per 1 mei een andere naam, Kenniscentrum Mensenhandel Twente, en Lotte vormt het gezicht van de bijbehorende pr-campagne. Vandaag straalt het gezicht van Lotte in de binnenstad van Enschede.

Miss Lotte van der Zee maakte zich sterk in de strijd tegen loverboys, al voor haar plotselinge overlijden tijdens een wintersportvakantie. "Ze kreeg met de loverboysproblematiek te maken toen een van de andere deelneemsters aan de miss-verkiezing destijds in handen viel van loverboys. Lotte trok zich dat erg aan en ging er voor om aandacht te vragen voor de meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. Zij stond daarvoor en het is aan ons om dat voort te zetten", vertelt haar moeder Eugeniek.

Actie met extra glans

Er is voor gekozen om het nieuwe meldpunt voor slachtoffers van loverboys, het Kenniscentrum Mensenhandel Twente, vandaag extra glans te geven met een flyeractie in de binnenstad van Enschede. Aan het begin van de middag is een groot scherm met foto's van een lachende Lotte geplaatst op het Van Heekplein, en later op de dag wordt de acte verplaatst naar de Oude Markt.

Moeder Eugeniek flyert samen met hockeyvriendinnen van Lotte onder het publiek in de binnenstad om aandacht te vragen voor de loverboysproblematiek. "We willen duidelijk maken dat je er mag zijn als je een meisje bent dat te maken krijgt met dit probleem, dat je je mag laten horen en dat het goed is om daarover te praten. Dat geluid willen we blijven uitdragen, want daar stond Lotte voor."