Celstraf geëist tegen stel uit Haaksbergen dat drie kinderen ernstig verwaarloosde

Voor de rechtbank in Almelo zijn celstraffen van 1 en anderhalf jaar geëist tegen een 34-jarige vrouw en haar 49-jarige man uit Haaksbergen die hun drie jonge kinderen ernstig verwaarloosd zouden hebben. Van de geëiste straf is een half jaar voorwaardelijk.

De kinderen werden in oktober 2019 uit huis gehaald door politie en medewerkers van jeugdzorg. Dat gebeurde nadat politiemensen het 3-jarige dochtertje vanuit haar slaapkamer hoorden huilen.

Ladder geleend

Op aanbellen werd niet gereageerd en omdat het gezin al bij jeugdzorg bekend was besloot een van de agenten een ladder te lenen van een schilder die in de buurt aan het werk was. Via het slaapkamerraam maakte de 3-jarige duidelijk dat ze haar kamer niet uit kon en de agent zag ook dat er geen deurklink in de slaapkamerdeur zat. Pas een uur of twee later kon de politie de woning binnen komen. Wat ze daar aantroffen was reden om alarm te slaan. Het huis was een puinhoop en stonk. Overleg tussen diverse instanties leidde al snel tot de beslissing om in te grijpen en dat gebeurde ook.

De kinderen werden dezelfde dag nog ondergebracht bij pleeggezinnen. Uit medisch onderzoek werd duidelijk dat het jongste zoontje, net 2 maanden oud, sporen van cocaïne in z'n bloed had. Het meisje van 3 jaar had een ontzettend slecht gebit, ze moest uiteindelijk onder narcose geholpen worden door een kindertandarts. Die vulde maar liefst twaalf gaatjes.

Zorgelijk gedrag

Bij hun pleeggezinnen vertoonden de kinderen zorgelijk gedrag. Zo zouden de twee meisjes van 1 en 3 steeds hun kleren hebben afgegooid, iets wat volgens de officier van justitie lijkt te wijzen op verwaarlozing van de kinderen door hen geen kleren aan te trekken. Het meisje van 1 zou in paniek geraakt zijn als ze met een dichte deur geconfronteerd werd of op een andere manier in haar vrijheid was beperkt. Het pleeggezin dat het 2 maanden oude jongetje opving zag afkickverschijnselen.

Beide ouders ontkennen dat ze slecht voor hun kinderen zorgden. Volgens de vader zijn de instanties tegen hem en is alles op een hoop gegooid om hem maar een oor aan te naaien. Aan het eind van de zitting besloot de rechtbank dat de vader, die in voorarrest zat, naar huis mag. De officier van justitie kwam aan het eind van de strafzaak nog met de mededeling dat de man ook verdacht wordt van drugshandel. Dat zou uit telefoontaps bij het onderzoek naar de kindermishandeling gekomen zijn.

De rechtbank doet binnenkort uitspraak.