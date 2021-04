Jay Gorter alleen recordhouder na nipte zege Go Ahead Eagles in Utrecht

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de twintigste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg uit Deventer won met 0-1 bij Jong FC Utrecht en dat betekent dat doelman Jay Gorter nu alleen recordhouder is. Hij is de eerste doelman ooit die in het Nederlands betaald voetbal in één seizoen minimaal 24 keer zijn doel heeft schoon gehouden.

Vorige week schreef de sluitpost al geschiedenis door het record van Tonny van Leeuwen te evenaren, maar na wederom een clean sheet is de 20-jarige Gorter de illustere doelman van weleer nu definitief gepasseerd.

Berden

Go Ahead was de betere ploeg in de eerste helft en kwam goed uit de startblokken. Martijn Berden zorgde al in de tweede minuut voor gevaar in de Utrechtse doelmond, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Jeredy Hilterman, de spits die Go Ahead Eagles eerder dit seizoen met een late treffer pijn deed in de heenwedstrijd (2-3), kwam na een kwartier in scoringspositie, maar Jay Gorter stond op zijn post om het gevaar te beteugelen.

Botos op slag van rust trefzeker

In het vervolg van de eerste helft ging Go Ahead op zoek naar de openingstreffer en was het dichtbij via Van Hoeven, die zijn lob van de lijn gehaald zag worden door Ruben Kluivert. In de hoekschop die daarop volgde wist doelman Fabian de Keijzer met een katachtige redding een kopbal van Sam Beukema onschadelijk te maken. Uiteindelijk kregen de bezoekers loon na werken toen Giannis Botos zijn ploeg op voorsprong bracht. De Griek schoot op slag van rust een rebound via de paal binnen, 0-1.

Kansen Jong Utrecht

Jong FC Utrecht kwam beter voor de dag na rust en daardoor moesten de Deventenaren alle zijlen bijzetten om een tegentreffer te voorkomen. Eerst was Rick Meissen namens de gastheren dichtbij en luttele minuten later vergat Remco Balk de Domstedelingen op gelijke hoogte te schieten. Aan de overkant wist Luuk Brouwens na een snelle uitbraak Bradly van Hoeven in stelling te brengen, maar de inzet van de flankspeler miste kracht.

Drie punten

De ploeg van Kees van Wonderen kwam weinig aan aanvallen toe in de tweede helft en liet het balbezit aan Jong Utrecht. De solide verdediging van de Deventer bezoekers kwam uiteindelijk niet meer in de problemen en daardoor deed Go Ahead Eagles wat aan haar stand verplicht is: winnen. Dankzij de zege klimt de ploeg twee plekken op de ranglijst, want eerder op de avond ging NAC Breda in eigen huis onderuit en speelde Almere City met 2-2 gelijk bij De Graafschap.

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-1

0-1 Botos (45)

Arbiter: Pérez

Geel: Eersteling

Jong FC Utrecht: De Keijzer; Pabai, St Jago (Meissen/46), Kluivert (Alou/85), Culhaci; Hoogma (Lottin/46), Balk, Van den Berg; Mallahi, Hilterman, Velanas.

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Botos (Hendriks/65), Brouwers; Berden, Mulenga, Van Hoeven.