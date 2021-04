8-0 winnen van FC Utrecht: voor FC Twente is het in 1977 een ‘tussendoortje’

Het is nog altijd de grootste zege die FC Twente ooit haalde in het betaalde voetbal. Op die 23e april in 1977 krijgt FC Utrecht een gigantisch pak slaag in het Diekman: 8-0. Zondagmiddag staan beide ploegen weer in Enschede tegenover elkaar.

Kick van der Vall beleeft dus een prachtige middag, precies 44 jaar geleden. “Ja, 8-0 da’s nogal wat. Maar het gekke is dat ik mij van die wedstrijd niet zoveel kan herinneren. We waren destijds veel meer bezig met het bekertoernooi.”

Een paar dagen later is inderdaad AZ de tegenstander in de halve finales van de KNVB-beker. Dat duel wordt na verlenging met 1-0 gewonnen, waarna FC Twente in de finale tegen PEC Zwolle (3-0) de eerste prijs in de clubgeschiedenis wint.

Bliksemstart en boete

Terug naar het duel met FC Utrecht. Binnen tien minuten is het al 2-0 door goals van Frans Thijssen en Hallvar Thoresen. Via twee keer Arnold Mühren en Ab Gritter prijkt er bij rust al 5-0 op het scorebord.

FC Utrecht-trainer Han Berger is woedend over de slappe instelling van zijn ploeg en geeft in de rust al een boete van 150, dan nog, guldens, per persoon. Veel helpt het niet. In de tweede helft maken goals van Mühren (zijn derde), Thijssen en Sip Bloemberg de monsterscore vol. En die had de dubbele cijfers kunnen bereiken als Twente iets nauwkeuriger was omgesprongen met de kansen.

Fantastisch middenveld

Van der Vall: “Je ziet aan het scoreverloop dat we toen een fantastisch middenveld hadden. Frans Thijssen en Arnold Mühren werden niet voor niets weggekocht door Ipswich Town. En ik liep daar ook nog tussen.”

“Ik heb in totaal meer dan 400 wedstrijden voor FC Twente gespeeld tussen 1967 en 1979. Die bekerwinst in 1977 blijft je natuurlijk altijd bij, net als de Europa Cup-wedstrijden. Als ik het nu de krantenartikelen weer lees, was die 8-0 best bijzonder. Utrecht gooide er die middag met de pet naar, wij waren in topvorm op weg naar die bekerwedstrijden.”

De geboren Rotterdammer Van der Vall is zijn verdere leven in Twente gebleven. Hij is met zijn 75 jaar nog altijd actief voor FC Twente om sponsoren te werven.