Gorter ondanks 'onvoldoende' blij met record: "Ik ben sprakeloos"

Jay Gorter is de eerste doelman ooit die in het Nederlands betaald voetbal 24 wedstrijden de nul heeft gehouden in één seizoen. De doelman hield vrijdagavond andermaal zijn doel schoon in het gewonnen duel van Go Ahead Eagles bij Jong FC Utrecht (0-1). Daardoor is Gorter nu alleen recordhouder en daar was hij vanzelfsprekend content mee.

"Echt geweldig. Ik ben sprakeloos", waren de woorden van Gorter na afloop. "Je haalt de drie punten en dan ook nog zo'n record. Dan kan je blij zijn."

Slordig aan de bal

Ondanks de zege was de doelman ook kritisch over het spel van Go Ahead. "In de tweede helft pushten zij wat meer door en waren ze meer in balbezit. We hebben weer laten zien dat we niet makkelijk te passeren zijn, maar ik vond het zeker geen voldoende van het team. Zeker de tweede helft niet. Individueel vond ik mezelf ook slordig, met name aan de bal."

Op doelsaldo derde

Gelukkig valt onze goal vlak voor rust en dat was voldoende voor de zege", vervolgt Gorter, die blij is dat Go Ahead naar de derde plek klimt op de ranglijst. "Ik zag dat NAC heeft verloren en dat Almere gelijk heeft gespeeld bij De Graafschap, dus wij staan op doelsaldo nu derde. Dat is nog mooier."