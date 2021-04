Directeur Twente Airport na geruzie om Boeings: “We gaan het nu zorgvuldiger doen”

De vlag hangt uit bij Twente Airport; de luchthaven won gisteren het kort geding van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de drie geparkeerde Boeings. Maar luchthavendirecteur Jan Schuring beseft ook dat er werk aan de winkel is. Aan hem de taak de luchthaven weer uit de rode cijfers te halen en de banden met de inspectie te herstellen. "Achteraf hadden we beter naar de risico’s moeten kijken."

De inspectie en de Overijsselse luchthaven gingen de afgelopen maanden rollebollend over straat. Aanleiding waren zes Boeings van Lufthansa die vorig jaar zomer naar Twente werden gehaald om er langdurig geparkeerd te worden. Achteraf bleek dat Twente Airport wist dat de grote toestellen wel mochten landen, maar dat het niet zonneklaar was dat ze ook weer mochten opstijgen. De luchthaven nam dat risico, bleek uit documenten die RTV Oost in handen kreeg.

Laatste redmiddel

"Je kan achteraf zeggen dat we te snel zijn gegaan met onze ambities voor een onderhoudsluchthaven", zegt Schuring nu. "Achteraf hadden we beter naar de risico’s moeten kijken. Dat had veel miscommunicatie met ILT kunnen voorkomen. De discussie heeft veel geld en tijd gekost."

Schuring baalt ervan dat de inspectie Twente Airport ‘wegzet’ als een luchthaven die de grenzen van de wet opzoekt. "Ik vind het helemaal niet fijn dat deze zaak überhaupt nodig was, dat twee overheden tegenover elkaar staan. Maar dit was het laatste redmiddel."

Miljoen euro verlies

Twente Airport draaide vorig jaar ruim een miljoen euro verlies. Het geruzie met de inspectie kostte de luchthaven veel gemeenschapsgeld. Schuring zegt nu behoedzamer te werk te willen gaan. "We werken hard aan een plan waarin we willen kijken wat voor luchthaven we kunnen en willen zijn. We zijn aan het bestuderen wat het aanleggen van de draaipaden en het verstevigen van de bermen allemaal gaat kosten", aldus Schuring.

Ook aan het imago van de luchthaven wordt gewerkt. "We gaan er vanuit dat deze rechterlijke uitspraak helpt om het beeld van onze luchthaven te herstellen. We hebben de redelijkheid aan onze kant gehad. We blijven vanuit onze kant werken aan het herstel met de inspectie. Behoedzamer en zorgvuldiger."