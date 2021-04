A1 bij Holten in beide richtingen dicht na gekantelde vrachtwagen met auto's

Een vrachtwagen met een lading auto's is op de A1 bij Holten gekanteld. Een aantal van de voertuigen ligt op de kop op de snelweg. De weg is in beide richtingen afgesloten door het ongeval. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen is waarschijnlijk op een botsabsorber geknald, dat is een auto die vaak vooraan een wegafzetting wordt geplaatst voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Gekanteld

Door de klap is de vrachtwagen uiteindelijk op de middenvangrail gebotst en gekanteld. De snelweg is afgesloten in beide richtingen tussen de afslag Markelo en Rijssen. Automobilisten worden omgeleid via de A50, A28 en N35 in de richting van Zwolle en Almelo.

Hoe lang de weg dicht blijft, is niet bekend.