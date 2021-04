Vrachtwagen met lading auto's kantelt op A1 bij Holten, weg in beide richtingn dicht

Een vrachtwagen met een lading auto's is op de A1 bij Holten gekanteld. Een aantal van de voertuigen ligt op de kop op de snelweg. De weg was lange tijd in beide richtingen afgesloten door het ongeval, maar inmiddels kunnen mensen in de richting van Hengelo het ongeval passeren via de vluchtstrook. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen is waarschijnlijk op een botsabsorber geknald, dat is een auto die vaak vooraan een wegafzetting wordt geplaatst voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Door de klap is de vrachtwagen uiteindelijk op de middenvangrail gebotst en gekanteld. De auto's lagen verspreid over het wegdek en dus was de snelweg in eerste instantie in beide richtingen afgesloten tussen afslag Markelo en Rijssen.

Eén kant dicht

Inmiddels zijn alleen de rijstroken in de richting van Apeldoorn nog dicht. Automobilisten worden omgeleid via de A50, A28 en N35 in de richting van Zwolle.

De politie heeft al meerdere boetes uitgedeeld voor filmen tijdens het rijden. De hulpdienst ziet namelijk veel bestuurders de ravage filmen als ze het ongeluk via de vluchtstrook passeren. Hoe lang de weg dicht blijft, is niet bekend.