Op zoek naar een sociale huurwoning? In Rijssen-Holten wacht je het minst lang

Nederland heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. Daardoor zijn de wachtlijsten voor zo'n woning lang, maar niet in de gemeente Rijssen-Holten. Daar is de inschrijfduur het kortst van heel Nederland, namelijk acht maanden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In Kampen en Deventer wacht je het langst: gemiddeld zo'n tien en acht jaar.

De NOS verzamelde voor 212 gemeenten de inschrijfduur voor een sociale huurwoning, dat is zo'n zestig procent van alle gemeenten. In de rest van het land hebben corporaties onvoldoende cijfers geleverd voor een representatief beeld, meldt de omroep.

Uit het onderzoek blijkt dat in minstens negentig gemeenten, dat is ruim een kwart van alle gemeenten in Nederland, je gemiddeld meer dan zeven jaar ingeschreven moet staan voor een sociale huurwoning. In vijf gemeenten wacht je gemiddeld het langst met zeventien jaar (Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Laren).

Volgens corporaties is de inschrijfduur voor sociale huurwoningen opgelopen door verschillende factoren. Zo is de vraag naar de woningen toegenomen, omdat een koophuis voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt door de gestegen prijzen. Daarnaast is de bouw van de sociale huurwoningen achtergebleven en de bevolking gegroeid.

Inschrijfduur kortst

Voor wie snel een sociale huurwoning wil bemachtigen, moet in de gemeente Rijssen-Holten zijn. Daar sta je gemiddeld acht maanden op de wachtlijst. "Complimenten richting de corporaties hier", zegt wethouder Wonen Erik Wessels daarover tegen de NOS.

Hij vervolgt: "Ze hebben hun best gedaan meer aanbod te creëren en dat levert dit resultaat op. Ook zit het in ons dna om een woning te kopen en wordt in gezinnen aangemoedigd om daarvoor te sparen. Hierdoor is de vraag naar huurwoningen lager." De gemeente heeft ook het 'voordeel' dat het aantal inwoners daar de afgelopen vijf jaar een stuk minder hard is gegroeid dan gemiddeld in Nederland.

Verder

Van onze provincie staan woningzoekers in Kampen het langst ingeschreven, gemiddeld zo'n tien jaar. De tijd waarin mensen actief aan het zoeken zijn naar een huis is korter: gemiddeld twee jaar en twee maanden. Dat is een de provinciehoofdstad een stuk langer: daar zoeken mensen gemiddeld zo'n vier jaar actief naar een sociale huurwoning, en staan gemiddeld zeven jaar ingeschreven.

In Deventer is ook een relatief lange inschrijfduur: gemiddeld acht jaar. Maar als mensen actief gaan zoeken naar een huis, vinden ze er meestal een na elf maanden. Zien hoe het in jouw gemeente is gesteld? Klik dan hier.