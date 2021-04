A1 bij Holten blijft nog uren dicht door gekantelde vrachtwagen

De weg was langere tijd in beide richtingen afgesloten. Inmiddels kan verkeer in de richting van Hengelo het ongeluk passeren via de vluchtstrook. De andere kant is nog wel dicht, tot zeker halverwege de middag. Automobilisten worden omgeleid via de A50 en A35 via Zwolle.

Boetes voor filmen

De politie heeft meerdere boetes uitgeschreven aan automobilisten die het ongeval passeren en met hun telefoon in de hand de ravage filmen. De hulpdienst roept via Twitter mensen op dit niet meer te doen. "Het mag niet en is gevaarlijk", schrijft de politie.

Hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, is niet bekend.

Wat is er gebeurd?

Dat is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is de vrachtwagen tegen een botsabsorber geknald, dat is een auto die vaak vooraan een wegafzetting wordt geplaatst voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.

Door de klap is de vrachtwagen uiteindelijk op de middenvangrail gebotst en gekanteld. Hoe het met de chauffeur gaat, is niet duidelijk.