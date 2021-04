"Welkom in de Slangenkuil", hoorde Caroline van der Plas toen ze in Den Haag kwam

Ze laat volop van zich horen in Den Haag. Op haar eerste dag vroeg ze om het aftreden van premier Rutte. Ze vroeg om een app-groep voor Kamerleden en gaf minister De Jonge een keiharde tik over de vingers. Caroline van der Plas van Boer Burger Beweging (BBB) is voor niemand bang.

"Ik vind het minachting, ik eis dat het teruggenomen wordt", Caroline van der Plas was zo 'ongelofelijk kwaad' op Hugo de Jonge. Ze ontplofte bijna, laat ze weten in het programma Groot Onderhoud. Even daarvoor was premier Rutte begonnen met haar partij 'Triple B' te noemen en toen Hugo de Jonge dat overnam kreeg hij de volle laag. "Als je een Kamerlid schoffeert, schoffeer je het hele volk. Wij staan hier voor het Nederlandse volk, dat mag je niet kleineren".

Samenwerking met andere partijen

Ze viel met haar neus in de politieke boter. De vertrouwenskwestie die nu speelt in de Tweede Kamer maakt het extreem intensief voor haar. Als fractieleider van een eenmanspartij moet ze alles in haar eentje doen. Binnenkort gaat ze de samenwerking zoeken met de andere kleine partijen, want het volledige bestuurlijke spectrum, van defensie tot buitenlandse zaken en van landbouw tot justitie en veiligheid; het is domweg te veel voor een eenmanspartij.

In voetsporen van haar ouders

Van der Plas is dochter van sportjournalist Wil van der Plas en Nuala van der Plas-Fitzpatrick, in de jaren negentig wethouder voor het CDA in Deventer. Op jonge leeftijd wist ze al dat ze journalist wilde worden, in de voetsporen van haar vader. De interesse in politiek kreeg ze van haar moeder mee, een geboren Ierse.

Vertrek Rutte en nieuwe verkiezingen.

In het programma Groot Onderhoud vertelt Van der Plas over haar verbazing over hoe het er aan toe gaat in Den Haag. Vooral het 'dedain' waarmee het kabinet omgaat met Kamerleden is iets waartegen ze zich met hand en tand verzet. Van der Plas verwacht donderdag in het debat over de notulen over de toeslagenaffaire opnieuw een motie van wantrouwen tegen Rutte. Ze denkt dat daarmee nieuwe verkiezingen in zicht komen.

Het verhaal van Caroline van der Plas in Groot Onderhoud: