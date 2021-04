José krijgt 100.000-ste coronavaccin van regio IJsselland: "Je doet het voor jezelf èn voor de ander"

Voorzitter Michiel van Willigen van de GGD IJsselland en manager Margreet Algera, die verantwoordelijk is voor het vaccinatieprogramma van de GGD IJsselland, waren er vanochtend bij.

Geen twijfels

José heeft geen moment getwijfeld of ze de prik wel zou halen. "Twaalf jaar geleden heb ik borstkanker gehad. Ik genas volledig en heb sindsdien een rotsvast vertrouwen in de gezondheidszorg. Ik hoop dat iedereen zich laat vaccineren", vertelt ze.

Nu de Deventerse een prik heeft gehad, hoopt ze dat haar kleinkinderen haar snel weer zonder anderhalve meter afstand kunnen bezoeken. "Voor de rest houden wij ervan om erop uit te gaan met de caravan en ik wandel met een vriendin het Pieterpad. Dat kan nu gelukkig ook allemaal. Maar ik besef dat dat niet voor iedereen zo is. Daarom is vaccinatie ook zo belangrijk. Je doet het voor jezelf èn voor de ander."

Maatschappelijk belang

En die uitspraak onderschrijft bestuurder Van Willigen. Hij ziet dat mensen anders naar vaccinatie zijn gaan kijken door de coronacrisis. "Ze zien niet alleen het eigen belang, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een ziekte te bestrijden. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld tot drie keer toe een HPV-vaccinatieronde aan zich voorbij laten gaan. Maar zij en haar vriendinnen gaan nu wel, omdat ze zien hoe belangrijk vaccinatie is."

Manager Magreet is ook tevreden over het vaccinatiebeleid in de regio. "De bereidheid in onze regio is zo hoog dat we extra vaccins krijgen toebedeeld. Afgelopen week vaccineerden we in totaal 20.000 mensen, terwijl de planning 15.000 was. Er komen nu steeds meer vaccins beschikbaar. Daarom gaan we vanaf nu snel opschalen. En dat kunnen we ook, dankzij de inzet van alle medewerkers."