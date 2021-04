Nieuwe ontwikkeling in dossier-Beernink: rechter verlaagt WOZ-waarde huis met ruim anderhalve ton

Anne en Bert Beernink staan al jaren lijnrecht tegenover de gemeente. Het conflict tussen de familie Beernink en de gemeente ontstond toen kinderdagcentrum De Toermalijn zich naast het huis van de familie vestigde. Anne en Bert Beernink zeggen al jaren veel geluidsoverlast te hebben van het dagcentrum voor gehandicapten.

Waarde nihil

Een nieuw hoofdstuk in het conflict tussen beide partijen speelde zich onlangs af in de rechtbank in Zwolle. Daar stonden partijen tegenover elkaar omdat de gemeente volgens Anne en Bert Beernink de WOZ-waarde van hun huis te hoog had vastgesteld, op een bedrag van 267.000 euro. Volgens de familie Beernink zou dat bedrag vastgesteld moeten worden op nihil, lees nul.

In De Toermalijn worden ongeveer tachtig, meervoudig lichamelijk en geestelijk beperkte kinderen, pubers en jongvolwassenen opgevangen. Die veroorzaken structureel lawaai waar Anne en Bert Beernink zoveel last van hebben dat het ten koste gaat van hun woongenot. Verhuizen is geen optie. Het stel heeft tonnen in de woning geïnvesteerd, onder meer aan een verbouwing vlak na aankoop van het huis. Geld dat volgens hen nooit meer terugverdiend kan worden met de verkoop van het huis.

Taxatierapport

In de rechtszaak die onlangs diende over de hoogte van de WOZ-waarde bracht de gemeente een WOZ-taxatierapport van de woning in. Volgens dat rapport heeft de woning een WOZ-waarde van 434.00 euro. Bij de bepaling van die waarde was onder meer gekeken naar de verkoopprijzen van drie vrijstaande semibungalows in de buurt van het huis van de familie Beernink. De gemeente heeft de WOZ-waarde uiteindelijk bepaald op 267.000 euro.

Bert en Anne Beernink ervaren overlast van schreeuwende kinderen (Foto: RTV Oost)

De rechter oordeelde echter dat het huis van Anne en Bert Beernink niet vergeleken kan worden met de woningen in het taxatierapport, omdat ze niet direct grenzen aan De Toermalijn. "Hoewel het toekennen van een waarde aan dit object een zeer arbitraire kwestie is, zal de rechtbank de waarde in goede justitie vaststellen op 100.000 euro", aldus de rechter in de uitspraak.

Onverkoopbaar

"Wij staan met de rug tegen de muur", zegt Bert Beernink in een reactie op de uitspraak. Natuurlijk is het goed nieuws dat de rechter hen in het gelijk heeft gesteld want daardoor daalt ook de OZB-belasting die ze moeten betalen. Maar aan de andere kant zitten ze met een huis dat aan de ene kant onverkoopbaar is door het kinderdagcentrum dat er naast is gevestigd en als het al verkocht wordt, waarschijnlijk niet veel zal opbrengen.

Hoewel de woningmarkt op dit moment zeer goed is, denkt Beernink dat de ton waarop de rechter nu zijn huis heeft gewaardeerd ook ongeveer de werkelijke verkoopwaarde vertegenwoordigt. "Wij hebben tonnen in het huis geïnvesteerd. Hoe krijgen we dat ooit terug."

Reactie gemeente

De gemeente Hengelo is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Een woordvoerster laat weten er verder niets over te kunnen zeggen zolang de kwestie onder de rechter ligt. Beernink is onlangs ook op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeente. "Het is een financiële uitputtingsslag."