Wie weet van wie deze spullen uit de Tweede Wereldoorlog zijn?

Ongeveer een jaar geleden kocht haar vader de kast bij kringloopwinkel De Beurs in Oldenzaal. In een laatje lag een blauw mapje, niet eens verborgen achter een dubbele bodem of iets anders mysterieus. Iedereen die het laatje had geopend, zou het mapje kunnen zien. Shayno werd meteen gegrepen door de inhoud. Ze is verslaggever en bezig met een podcast over de Tweede Wereldoorlog. Reden te meer om te willen weten wat het verhaal is achter de inhoud van dat mapje.

Medaille

"Ik vond bijvoorbeeld een document, een brief van de gemeente Enschede, waarin staat dat een herenrijwiel in beslag is genomen door de Duitse Wehrmacht op 28 juli 1942 en dat de eigenaar zich kon melden bij de gemeente Enschede." Daarnaast zat er ook een medaille in het mapje, een huurovereenkomst, brieven en gedichten. "En een soort scheermesje lijkt het wel, uit Duitsland. En nog een document waarmee een vrouw werd opgeroepen om zich in te laten enten tegen de pokken."

De gevonden medaille (Foto: Shayno Numansen)

Ik heb nog geen Theodorus Breukelaar gevonden die is getrouwd met Elizabeth Venema Shayno Numansen

De zoektocht van Shayno richtte zich al snel op twee namen. "Ik vond al vrij snel de achternaam Breukelaar en ergens anders zag ik de naam Elizabeth." Het blijkt te gaan om Elizabeth Venema en Theodorus Breukelaar uit Enschede. Ze zijn met elkaar getrouwd. Via Google gaat Shayno op zoek. "Wat ik heel opmerkelijk vind is dat wanneer ik beide namen google, ik allerlei documenten van verzetsstrijders krijg." Wat haar zoektocht er niet makkelijker op maakt: de namen van Elizabeth Venema en Theodorus Breukelaar staan er niet tussen.

Een van de brieven die uit de boekenkast tevoorschijn kwam (Foto: Shayno Numansen)

Shayno maakt met een collega uit Amsterdam de Alicante Podcast. Daarin zoeken de makers uit wat er in hun wijk is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Shayno zoekt dat dus uit in haar directe woonomgeving in Deurningen. Haar collega doet hetzelfde in Amsterdam. "Ik heb een man in Deurningen geïnterviewd die mij heeft verteld wat daar allemaal is gebeurd en wat hij zich nog herinnert. Een onderdeel van de podcast is de zoektocht van Shayno naar de eigenaar van de spullen die ze aantrof in de door haar vader gekochte kast. Ze hoopt dat zich snel iemand meldt die haar verder kan helpen. Shayno Numansen maakte eerder als eens een documentaire over de Armeense genocide waar haar voorouders slachtoffer van werden. "Ik ben geïnteresseerd in dit soort verhalen. Het is belangrijk dat die verhalen verteld blijven worden."

Stamboomonderzoek

Shayno geeft niet op en belt iedereen met de achternaam Venema en Breukelaar in Enschede op. "Toen ben ik uiteindelijk bij een meisje van een jaar of twintig uit Friesland terechtgekomen. Zij zei dat er een boek is, waarin de stamboom van de familie is uitgewerkt en dat ze op zoek zou gaan naar Theodorus Breukelaar." Ook daar lijkt het spoor echter dood te lopen. "Ik heb nog geen Theodorus Breukelaar gevonden die is getrouwd met Elizabeth Venema", klinkt het spijtig uit de mond van Shayno.

Heel ver is ze dus niet gekomen met haar zoektocht. Vandaar dat Shayno nu de hulp van inwoners van Overijssel inroept. Wie kent Theodorus Breukelaar en Elizabeth Venema die in de Tweede Wereldoorlog met elkaar waren getrouwd? Shayno wil niet alleen het verhaal achter de spullen die ze heeft gevonden achterhalen maar ook de spullen teruggeven aan familie van het stel.

Heel spannend, ik ben benieuwd naar het verhaal achter die fiets Shayno Numansen

Het is een spannende zoektocht, vindt Shayno. "Heel spannend, ook omdat ik benieuwd ben naar het verhaal achter de fiets. Waarom is die afgepakt door de Duitsers? Wat is het verhaal daarachter"? De brief over de fiets die kon worden opgehaald bij de gemeente Enschede is gericht aan Theodorus Breukelaar.

De brief van de gemeente Enschede aan Theodorus Breukelaar (Foto: Shayno Numansen)

Heel persoonlijk

Het verhaal achter de gevonden spullen kan heel stoer zijn. Wat als bijvoorbeeld blijkt dat Elizabeth Venema en Theodorus Breukelaar deel uitmaakten van een verzetsgroep? Maar eigenlijk maakt het Shayno niet zo veel uit of het verhaal van het stel heel spannend is. "Ik wil de spullen graag teruggeven. De brieven die erbij zitten zijn heel persoonlijk."

Een belangrijke aanwijzing kan een brief zijn die is gericht aan Theodorus Breukelaar, het gaat om een afscheidsbrief. Shayno concludeert daaruit dat de Enschedeër wellicht verhuisd is. Mensen die meer weten kunnen zich melden bij Shayno. Ze wil graag voordat de Alicante Podcast op 4 mei uitkomt, achterhaald hebben van wie de gevonden spullen zijn. Tips kunnen gemaild worden naar shayno.numansen@bnnvara.nl