Effectief PEC Zwolle boekt in Friesland tweede overwinning op rij

PEC Zwolle heeft in de Eredivisie de tweede overwinning in successie geboekt. Nadat FC Twente twee weken geleden werd verslagen, moest ook Heerenveen er zaterdag aan geloven. In Friesland zegevierde de ploeg van Bert van Konterman met 0-2.

Door de overwinning heeft PEC Zwolle nu 35 punten verzameld in de Eredivisie en is het inmiddels zo goed als verzekerd van minimaal nog een jaar op het hoogste niveau.

Clement opent score

Voor het toeziend oog van 2000 supporters trad PEC Zwolle aan met Pelle Clement in de startopstelling. De Amsterdammer mocht na vier opeenvolgende invalbeurten weer aan de aftrap verschijnen en dat bleek een goede zet van Bert Konterman. Na een klein half uur opende Clement de score door de bal op het middenveld op te pikken en met uiterste precisie doelman Erwin Mulder te verschalken: 0-1.

Kansen Heerenveen

De Friezen drongen na de openingstreffer aan en gingen op zoek naar een snelle gelijkmaker. Dat resulteerde in een aantal goede kansen voor de thuisploeg. Een schot van Tibor Halilovic belandde via doelman Xavier Mous op de paal en even later verdween een inzet van Lasse Schöne over. De grootste mogelijkheid kwam op naam van Siem de Jong, maar ook zijn schot ging tegen het houtwerk.

Van Polen

Ook na rust zocht Heerenveen nadrukkelijk het doel van Mous op. Ondanks dat de gastheren vaak op de helft van PEC Zwolle te vinden waren, bleven grote kansen uit. De Zwollenaren bleken vandaag uitzonderlijk effectief, want halverwege de tweede helft werd het zelfs 0-2 voor de bezoekers. Uitgerekend Bram van Polen, die deze week zijn contract verlengde bij PEC, verdubbelde de marge met een rake kopbal.

Januari

Daarmee was het pleit beslecht in het Abe Lenstra Stadion en wint PEC Zwolle voor het eerst sinds januari een uitwedstrijd in de Eredivisie.

Heerenveen - PEC Zwolle 0-2

0-1 Clement (28)

0-2 Van Polen (68)

Arbiter: Dieperink

Geel: Paal, Van Polen, De Jong

Heerenveen: Mulder; Floranus (Smit/77), Van Hecke, Dresevic, Woudenberg (Kaib/67); Schöne, Halilovic, De Jong; Kongolo (Hajal/67), Nygren (Van der Heiden/46), Van Bergen.

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam (Strieder/76), Paal; Drost (Saymak/77), Nakayama, Huiberts; Manuel (Van Duinen/46), Tedic (Reza/76), Clement (Lagsir/80).