'Oude' Van Polen begint te scoren: "Had ik dat maar eerder gedaan, was ik nu multimiljonair"

De 35-jarige verdediger maakte alweer zijn vierde treffer in de laatste acht duels. "Gaat heel lekker ja, meeste tot nu toe. Goeie goal. Ik zei het toevallig nog tegen Pelle, want ze wilden hem eerst door een linkspoot laten nemen, dus ik zei rechts, indraaiend. Je weet waar 'ie moet komen, bij de eerste paal. Ja, daar maak ik zo'n beetje al m'n goals. Dus dat was lekker ja."

Multimiljonair

"Ik had het echt even wat eerder moeten doen in m'n carrière, ik weet het. Dan was ik multimiljonair geweest waarschijnlijk, als ik het gemiddelde van de laatste acht wedstrijden (vier goals) had gehad. Had ik dat maar eerder gedaan", baalt hij met een knipoog.

Corona

Van Polen was vooral blij met de zege na een onrustige week in Zwolle: "Het was een hele rommelige week in verband met corona. Heel erg zoals in de voorbereiding. Alles op afstand en zo kort mogelijk op de club, met eigen vervoer. Het voelde wel heel raar. Het ging meer over corona dan over Heerenveen in de aanloop hiernaartoe, dus ik ben wel echt blij dat we dat om hebben kunnen zetten in een overwinning vandaag."

Clement

De eerste treffer kwam van Pelle Clement, een vriend van Van Polen, en de aanvoerder was dan ook blij met de middenvelder die een tijdje zijn basisplaats kwijt was. "Ik heb een hele hoge pet op van Pelle. Met name vorige jaar toen Etienne Reijnen, Mike van Duinen en ik er niet waren, toen heeft hij de kar echt wel een beetje getrokken in de ploeg. Ik heb geprobeerd hem op afstand daarmee te steunen. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid gepakt. De trainer kiest dan op een gegeven moment voor een ander. Maar als de mens Pelle je veel doet en je kunt goed met hem, dan doet dat wel wat met je."

Barbecue

Trainer Bert Konterman heeft zijn ploeg nog een doelstelling meegegeven en dat was is acht punten halen uit de laatste vijf duels, dan volgt er een barbecue met de hele selectie. De ploeg zette vandaag dus al een mooie stap. "Dat is een mooie doelstelling, we moeten wat dat betreft nu nog vijf puntjes halen en dan gaan we barbecueën op het veld van PEC. Ik weet niet of onze groundsman dat ook al weet. Dan gaan we lekker een biertje drinken, als het dan weer kan. Zou wel leuk zijn, als afsluiter", sluit Van Polen af.