Gewonden bij grote brand in appartementencomplex in Delden, bewoners geëvacueerd

De bewoners van 37 appartementen moesten hun huizen zo snel mogelijk uit vanwege de rookontwikkeling, meldt de brandweer.. Er zijn hoogwerkers ingezet om mensen uit hun woningen te kunnen halen.

Opgevangen in woonzorgcentrum

De bewoners zijn eerst nagekeken door ambulancepersoneel en daarna opgevangen in woonzorgcentrum Sint Elisabeth in Delden.

De brand brak zaterdagavond laat uit in één van de appartementen op de eerste verdieping. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is niet bekend of de bewoners thuis waren.

Met hoogwerkers zijn bewoners uit het complex geëvacueerd (Foto: Jack Huigens NewsUnited)

Hulpdiensten massaal aanwezig

Brandweerkorpsen uit de wijde regio zijn ingezet, ook waren er meerdere ambulances ter plekke. Eén bewoner is volgens getuigen op het terrein gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend of er mensen aanwezig waren in het appartement waar de brand uitbrak en of er meer slachtoffers zijn.

De brand is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. Of en zo ja wanneer de bewoners weer terug kunnen naar hun huis is nog niet bekend, de brandweer moet eerst nog metingen doen in de woningen en in het gebouw.