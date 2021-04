Twee doden bij brand in appartementencomplex in Delden

De brand werd rond middennacht ontdekt in het pand aan de Stadshagen in Delden, aan de rand van de stad. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand. Meerdere bewoners moesten door de brandweer uit hun woningen worden gered. Er zijn hoogwerkers ingezet om mensen uit hun woningen te kunnen halen.

Twee slachtoffers overleden

Brandweerkorpsen uit de wijde regio zijn ingezet, ook waren er meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plekke. Eén bewoner is zwaargewond naar buiten gebracht en op het terrein gereanimeerd. Dit heeft niet mogen baten en het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden.

Nadat het vuur geblust was, is het tweede dodelijke slachtoffer gevonden. Deze lag in het appartement waar de brand uitbrak. Een derde slachtoffer is met rookinhalatie naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met dit slachtoffer gaat is niet bekend.

Voorlopig nog niet terug

Zo'n veertig bewoners zijn vannacht uit het pand gehaald en moesten de nacht elders doorbrengen. Een aantal van hen is ondergebracht bij het naastgelegen Van der Valk hotel of zijn opgevangen in woonzorgcentrum Sint Elisabeth in Delden. Een aantal bewoners is met eigen familieleden mee naar huis gegaan.

Bewoners zijn uit hun huizen gehaald en opgevangen door de huldiensten (Foto: Jack Huigens NewsUnited)

Volgens de brandweer is de schade aan het pand groot. Zo is er veel rook en roetschade en staat er in een deel van het pand een laag water. Ook zijn deuren en ramen opengebroken om bewoners te kunnen redden. Deze schade zal eerst moeten worden hersteld, voordat bewoners terug kunnen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.