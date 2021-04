Hattrick Michael de Leeuw zorgt voor nederlaag Heracles bij FC Emmen

De eerste echte kans was na acht minuten voor Noah Fadiga, maar hij schoot op doelman Michael Verrips. Aan de andere kant kreeg Miguel Araujo een kans, maar hij kopte op een Almelose verdediger. Luka Adzic probeerde het met een afstandsschot, maar dat vloog net langs de paal. In de blessuretijd van de eerste helft was Emmen heel dicht bij een treffer, maar eerst stond de paal in de weg en direct daarna de lat. Gescoord werd er echter niet in de eerste 45 minuten.

Emmen op voorsprong

Ruim tien minuten na rust legde scheidsrechter Kamphuis de bal op de stip na een overtreding van Fadiga op De Leeuw. Die ging zelf achter de bal staan en schoot de 1-0 binnen. Heracles kreeg weinig kansen, maar een kwartier voor het einde had het wel gelijk moeten zijn. Rai Vloet profiteerde van een fout van Araujo, maar schoot hard over.

Toch gelijkmaker Vloet

Een kleine tien minuten voor het einde maakte hij zijn vijftiende van het seizoen wel. Doelman Verrips kwam met een veel te hoog been in op invaller Ahmed Kutucu en Vloet benutte de gegeven strafschop. De doelpuntenmaker moest zich daarna wel laten vervangen met een rugblessure.

Nog twee keer De Leeuw

Kort voor het einde zorgde De Leeuw er toch voor dat de drie punten naar de thuisploeg gingen. Na een lange bal schoot hij via onderkant lat snoeihard de 2-1 binnen. Twee minuten later maakte hij ook nog de 3-1 en schoot Emmen daarmee naar de zestiende plek in de Eredivisie. Heracles blijft met 39 punten uit 30 wedstrijden voorlopig achtste, maar FC Twente kan ze vanmiddag passeren. Dan moet die ploeg in eigen huis winnen van FC Utrecht.

FC Emmen - Heracles Almelo 3-1

1-0 De Leeuw (58/strafschop)

1-1 Vloet (82/strafschop)

2-1 De Leeuw (89)

3-1 De Leeuw (90+1)

Arbiter: Kamphuis

Geel: De la Torre, Verrips

FC Emmen: Verrips; Bijl, Araujo, Veendorp, Cavlan; Vlak, Pena, Bernadou (Ben Moussa/77); Adzic (Gladon/70), De Leeuw, Frei.

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs, Vloet (Kiomourtzoglou/85), De la Torre; Lunding (Azzaoui/63), Bakis (Kutucu/63), Burgzorg (Szöke/73).