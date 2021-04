Niets beter dan juichen in eigen stadion: Twente-fans konden het eindelijk weer beleven

Maar voordat je de stadiontrappen mag beklimmen, moest er nog wel even een coronatest gedaan worden. Rond negen uur op zondagmorgen stonden er al zo'n vijftien auto's op de parkeerplaats voor de sneltestlocatie op Twente Airport. Wie naar FC Twente wilde vandaag, moest zich laten testen. Dat kon de afgelopen dagen ook al. Toen was het soms zo druk dat de vertraging opliep tot een half uur.

Zenuwen

Bij de sneltest wordt alleen in de neus getest. De geoefende tester weet precies wat hem te wachten staat. Maar voor Thijmen uit Borne was het de eerste keer. De zenuwen gierden hem door de keel toen hij bij de incheckbalie zijn uitnodiging voor de sneltest liet scannen. "Hokje twee", kreeg hij te horen. Thijmen vertelde de tester dat hij dit nog nooit eerder had gedaan. Die nam alle tijd om alles uit te leggen en niet veel later stond Thijmen weer buiten.

Meteen na Thijmen mocht ik. Bij thuiskomst in Borne was de uitslag er al. Beiden negatief! Het ging dan toch echt gebeuren; FC Twente zien spelen in het stadion.

Thijmen is een ervaring rijker na zijn eerste coronatest voorafgaande aan het duel tussen FC Twente en FC Utrecht, (Foto: RTV Oost)

QR-code

Bij het stadion is alles prima geregeld. Een QR-code op de mobiele telefoon is het bewijs van een negatieve coronatest. Alleen als die negatieve testuitslag binnen een tijdspanne van veertig uur is afgegeven, mag je naar binnen. In De Grolsch Veste is ruimte zat voor de vierduizend supporters die vandaag toegang krijgen tot het stadion. Wie zich binnen het stadion beweegt, moet een mondkapje dragen. Wie dat vergeet, wordt daar netjes maar dringend op gewezen door stewards.

Voor Thijmen kent de terugkeer naar het stadion een aardig extraatje. Hij mag vlaggen als de spelers het veld betreden. "Die test was het dubbel en dwars waard", lacht hij van oor tot oor als hij terug is bij zijn stoeltje.

Stadionspeaker

Kort daarvoor heeft Jan Bruins iedereen welkom geheten voor een mooie middag voetbal. Het moet voor de stadionspeaker van FC Twente een bijna ongekende ervaring zijn om weer eens echt supporters toe te spreken. Die zijn er intussen eens goed voor gaan zitten. Sommigen weten zelfs een aangenaam voorjaarszonnetje op zich gericht. Clubliederen klinken weer in het stadion. Ook voor de spelers moet dat een prettige ervaring zijn.

Maar het mooiste blijft toch die geluidsexplosie als FC Twente scoort, ook al zitten er maar vierduizend supporters. Iedereen die wel eens in een stadion heeft gezeten kent het gevoel. De siddering die over de tribunes trekt als Luciano Narsingh op rechts doorbreekt en Danilo een niet te missen kans biedt. De goal is niet alleen een bevrijding voor de spits van FC Twente die alweer een tijdje droogstaat. Ook op de tribune wordt de goal als een bevrijding gevierd. Eindelijk weer eens juichen en dus staat het stadion op zijn kop.

In een zwakke tweede helft van Twentse kant krijgt FC Utrecht het stadion binnen een kwartier stil met twee doelpunten. Na een gemiste penalty van FC Utrecht gaat het publiek er nog een keer achter staan, maar de spelers kunnen ondanks de steun van hun publiek het tij niet meer keren.

Danilo heeft FC Twente zojuist op voorsprong gezet. Eindelijk wordt er weer gejuicht in De Grolsch Veste. (Foto: ANP/Vincent Jannink)

FC Twente laat namens een woordvoerder weten tevreden terug te kijken op de zondagmiddag, afgezien van de uitslag van het duel. "We zijn blij dat er weer supporters in het stadion waren", aldus de woordvoerder. Nu is het afwachten hoe de fieldlabtest in De Grolsch Veste uitpakt.

Statement

Supportersvereniging Vak-P liet in de aanloop naar het duel met FC Utrecht in een statement weten niet bij te willen dragen aan het creëren van 'een testsamenleving'. Bovendien stelde de supportersvereniging dat eerder dit seizoen al was aangetoond dat er prima achtduizend supporters in het stadion kunnen. "Waarom dan nu maar slechts 4.000 bezoekers met een negatieve test?", aldus de supportersvereniging.

Publiek was weer welkom in De Grolsch Veste voor het duel met FC Utrecht (Foto: ANP/Vincent Jannink)

Vandaag was een unieke ervaring aangezien sinds maanden de ketting weer eens van het slot van De Grolsch Veste werd gehaald. Maar als dit elke keer nodig is om een wedstrijd te kunnen bezoeken, kun je je toch afvragen of dat wel de bedoeling is. Want er komt nogal wat bij kijken: eerst aanmelden voor een test, dan de testlocatie bezoeken. Hoewel het voor deze wedstrijd gratis was, zal dat later ongetwijfeld geld gaan kosten. Na de test een code invullen in een speciale app om daarna nog eens een QR-code aan te moeten maken in diezelfde app waardoor toegang tot het stadion is gegarandeerd.

Rompslomp

Administratieve rompslomp waar je echt niet elke thuiswedstrijd van FC Twente op zit te wachten. Bovendien is alle spontaniteit er wel van af. Mensen zonder jaarkaart die op zondag op het idee komen dat het eigenlijk wel leuk is om later die dag naar het stadion te gaan, krijgen dat niet voor elkaar. Hopelijk dragen de testen in de stadions bij aan een snelle terugkeer naar een situatie waarbij iedereen weer welkom is. Want hoewel vierduizend supporters een boel kabaal kunnen maken, is er niks mooier en sfeervoller dan een volle Grolsch Veste.