Burgemeester en woningstichting geschokt over grote brand Delden: "Enorm heftige situatie"

Burgemeester Ellen Nauta zegt 'diep geraakt' te zijn door de brand in Delden, waarbij vannacht twee mensen om het leven kwamen. Ook woningstichting Wonen Delden, de verhuurder van het wooncomplex, heeft geschokt gereageerd. "We zijn enorm geschrokken van de situatie hier. Onze aandacht gaat vooral uit naar de nabestaanden van de overledenen", zegt directeur-bestuurder Dave van Zalk.

De brand brak vannacht rond een uur uit op de eerste verdieping van een hoekappartement. Het balkon is zwartgeblakerd door de brand. Binnen doen forensisch experts van de politie sporenonderzoek. Het terrein rondom het seniorencomplex, dat aan de rand van Delden ligt, is afgezet.

"De vreselijke brand van vannacht en de verslagenheid van de bewoners heeft mij diep geraakt", zegt burgemeester Ellen Nauta. "Ik wil mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de twee dodelijke slachtoffers. Ook de andere bewoners van het complex en hun families wens ik veel sterkte toe met het verwerken van deze gebeurtenis. De gemeente zal zich inzetten om hen zo goed mogelijk bij te staan."

Opvang bewoners

Bewoners van het appartementencomplex, veelal ouderen die hulpbehoevend zijn, kunnen nog niet terugkeren naar hun woning. "We zijn gelijk ingesprongen om de bewoners op te vangen, want dat is onze allereerste zorg. Het is een enorm heftige situatie voor de mensen", zegt Van Zalk.

"We hebben het een en ander georganiseerd. Een aantal bewoners is bij Carintreggeland opgevangen en een aantal is bij een hotel ondergebracht. Ze zijn enorm geschrokken, maar ze vinden steun bij elkaar."

Wanneer de bewoners weer terug kunnen keren naar hun woning, is nog niet duidelijk. "Wij gaan allereerst kijken wat de vervolgstappen zijn. Dat doen we na afstemming met de hulpdiensten. Zodra we meer weten, zullen we de bewoners informeren."