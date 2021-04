Lucas Schoofs baalt van late nederlaag bij Emmen: "We hadden hele goede zaken kunnen doen"

Lucas Schoofs zag zijn ploeg in Drenthe zwak beginnen: "Ik denk dat we in de eerste helft eigenlijk nog goed wegkomen. We zeiden in de rust dat we geluk mochten hebben dat we niet achter stonden. Zij speelden een goede wedstrijd. Wij hadden veel moeite met hen en met het veld. Dan slaat het nog een keer om en krijgen we het tegendoelpunt. Ik heb het gevoel dat we er dan pas vol voor gaan. Dan die penalty die we krijgen. En dan moet je gewoon met één punt naar huis gaan. Maar dan krijgen we nog twee doelpunten tegen."

"Volgens mij altijd rood"

Heracles kreeg dus een strafschop en daarbij raakte doelman Michael Verrips Ahmed Kutucu op de schouder met zijn veel te hoog geheven been. Waar veel mensen dachten aan rood, kreeg de doelman geel. Ook tot verbazing van Schoofs. "Als hij met z'n voet Ahmed zo hoog raakt, is het volgens mij altijd rood. De reglementen ken ik ook niet precies, het verandert zo vaak. Als het buiten het strafschopgebied is, is het wel rood waarschijnlijk. Dus het is allemaal zo ingewikkeld. Maar als iemand er zo in gaat, moet het denk ik altijd rood zijn."

Stukje lastiger

Heracles deed dus geen goede zaken in de strijd om plek acht, maar volgens Schoofs verander er niet veel. "Ik denk dat het op zich niet veel anders is dan vorig weekend. We hadden hele goede zaken kunnen doen. Stel dat Twente vandaag wint, staan ze weer een punt boven ons. Maar wij moeten ook nog naar Twente. Dus dat zal een hele belangrijke wedstrijd worden. We hebben er nog vier. Als je ze alle vier wint, zit je er altijd bij. Dus in principe verandert er niets, maar het wordt wel een stukje lastiger."