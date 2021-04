Tientallen bewoners kunnen nog wekenlang niet naar huis na fatale brand in Delden

"Verdrietig. Aangeslagen." Burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente is zichtbaar aangedaan door de fatale brand van vannacht in het wooncomplex aan de rand van Delden. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakte er één gewond. "Ik heb medeleven met de nabestaanden en ook met de bewoners van het appartementencomplex."

Aangeslagen mensen

Nauta was vannacht ter plaatse bij de uitslaande brand. "Ik trof toen een brand aan die bijna uit was, dus ik ben gelijk naar de plek gegaan waar de bewoners werden opgevangen. Ik trof daar aangeslagen mensen aan. Er wonen veel oudere mensen in het appartementencomplex, sommigen met een zorgvraag."

Pas later hoorde Nauta dat er twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. "Ik hoorde het rond een uur of vijf. Het werd daardoor nog verdrietiger dan het al was. Twee overlijdens, dat is heel verdrietig." Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. "Het onderzoek heeft z'n tijd nodig", zegt Nauta.

Terugkeer bewoners

Volgens de brandweer is het nog niet verantwoord om de geëvacueerde bewoners, zo'n veertig tot vijftig mensen, al terug te laten keren. "Zoals het er nu naar uitziet, gaat het nog wel een aantal weken duren voordat ze terug kunnen keren", zegt Nauta. "We zijn nu maatwerk aan het leveren, om alle bewoners goed onderdak te brengen. Sommigen hebben een zorgvraag, dus daar moeten we extra goed op letten."

Ook woningstichting Wonen Delden, de verhuurder van het wooncomplex, heeft geschokt gereageerd. "We zijn enorm geschrokken van de situatie hier. Onze aandacht gaat vooral uit naar de nabestaanden van de overledenen", zegt directeur-bestuurder Dave van Zalk.

