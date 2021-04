FC Twente geeft in eigen huis voorsprong uit handen en verliest van FC Utrecht

FC Twente heeft de terugkeer van supporters in het stadion niet weten te vieren met een zege. In De Grolsch Veste kwam de ploeg van trainer Ron Jans wel op voorspong tegen FC Utrecht, maar die gaf het uit handen en verloor met 2-1.

Het eerste kansje was voor Twente. Danilo kopte na een paar minuten echter te zacht en doelman Eric Oelschlägel kon makkelijk pakken. Even later hield de keeper een schot van Luciano Narsingh uit zijn doel. Na een klein half uur was het dan wel raak voor Twente. Narsingh vond Danilo en die schoot zijn vijftiende van het seizoen binnen. Queensy Menig was kort daarna al dicht bij de 2-0, maar zijn schot verdween naast het doel.

Kansen Maher

Aan de andere kant was Adam Maher met een poeier dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot recht op Joël Drommel af. Kort daarna probeerde de middenvelder het opnieuw tegen zijn oude club, maar opnieuw stuitte hij op de naar PSV vertrekkende keeper. Het bleef bij 1-0 in de eerste helft.

Utrecht kantelt duel

Na rust kantelde het duel echter volledig. Eerste was het Sander van de Streek die de gelijkmaker binnentikte en een paar minuten later zorgde Gyrano Kerk voor de 1-2 in De Grolsch Veste. Nog binnen het uur leek het beslist toen Van de Streek ook nog eens mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, maar hij schoot de bal hoog over.

Menig dicht bij gelijkmaker

Lang kreeg Twente geen kansen meer op een gelijkmaker, maar vier minuten voor het einde was Menig nog wel dichtbij. Zijn inzet ging echter net naast. Aan de andere kant schoot Kerk net langs de kruising. Het bleef echter bij 1-2 en dus is de lijst met opeenvolgende duels zonder zege in De Grolsch Veste weer langer geworden. De laatste zege van de Enschedeërs in eigen stadion dateert van 31 oktober vorig jaar.

FC Twente - FC Utrecht 1-2

1-0 Danilo (28)

1-1 Van de Streek (49)

1-2 Kerk (55)

Arbiter: Blom

Geel: Elia, Drommel, Pierie, Oosterwolde, Janssen, Van der Maarel

Bijzonderheid: Van de Streek mist strafschop (60)

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pierie (Dumic/66), Smal, Oosterwolde (Markelo/76); Zerrouki, Bosch (Rots/76), Roemeratoe; Narsingh, Danilo, Menig.

FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest (Bergström/72), Van der Maarel, Janssen, Warmderdam; Maher, Van de Streek (Emanuelson/85), Van Overeem; Boussaid (Sylla/85), Kerk, Elia (Ramselaar/67).