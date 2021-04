Bijna half miljoen euro opgehaald voor 'kinderen van Ruinerwold'

Voor de negen zogenoemde 'kinderen van Ruinerwold' is met een crowdfundingsactie bijna een half miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor onder meer studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten of huisvesting.

Het streven was om 270.000 euro op te halen, dat bedrag was al binnen twee dagen gehaald. In totaal werd er 462.051 euro binnengehaald. Daarnaast is nog eens ruim 17.000 euro direct naar het rekeningnummer van de stichting achter de crowdfunding overgemaakt, staat in een verklaring op de website van de Stichting Kinderen van Ruinerwold.

Verscholen

Het geld gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68) die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold, maar ook in Zwartsluis, Hasselt en Staphorst.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt.

Straf

Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.

Ermelo

Sinds kort woont Gerrit Jan van D. met drie van zijn kinderen en klusjesman Jozef in het Gelderse Ermelo. Een ander kind van hem liet vlak na de uitzendingen van de documentaire weten niet meer bij de vader te willen wonen.

"De oudste kinderen kunnen het nauwelijks geloven en zijn ongelofelijk dankbaar voor dit massale en hartverwarmende gebaar vanuit de samenleving. Woorden schieten nog steeds tekort", schrijven de initiatiefnemers verder. De kinderen kijken er volgens de stichting naar uit om in alle rust tijd door te gaan brengen met elkaar. "Zij kunnen nu gaan bouwen aan hun toekomst, mede mogelijk gemaakt door jullie. Ontzettend bedankt namens hen!"