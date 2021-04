Jans ziet Twente het in een kwartier weggeven: "Moeilijk te accepteren want het is al heel vaak gebeurd dit seizoen"

"Echt verschrikkelijk balen", begint de oefenmeester. "Goede eerste helft, terechte voorsprong en in een kwartier sta je achter en heb je de wedstrijd eigenlijk verloren. Bij tegenslag kwetsbaar, individuele fouten, je had niet hoeven te verliezen. Het publiek was fantastisch, maar het was vandaag door dat kwartier niet genoeg om een resultaat te boeken. Zo moeilijk te accepteren, want het is al heel vaak gebeurd dit seizoen. Daar wordt je niet vrolijk van."

Publiek helpt echt

Ook de aanwezigheid van publiek kon er dus niet voor zorgen dat Twente voor het eerst sinds 31 oktober weer eens thuis wist te winnen. Al was de sfeer met fans op de tribune wel een stuk fijner voor de trainer. "Het was zo'n lekker gevoel, de spelers kwamen het veld op het dan hoor je applaus, je wordt toegejuicht en dit is zoveel beter. Nu waren het er 4.000 en het moeten er eigenlijk 30.000 zijn. Dat helpt echt. Het was vandaag niet genoeg. Maar dat ligt niet aan de inzet van de supporters en ik denk ook niet van de spelers."

Plek acht

Twente doet door de resultaten van andere ploegen nog steeds mee om plek acht, een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. Jans betwijfelt echter of dat gaat lukken met Twente. "We eindigen met ADO, daarvoor RKC uit, dan Heracles thuis en volgende week Fortuna Sittard. Als je er drie van de vier wint, kun je zomaar in het linkerrijtje eindigen en dat kan ook de achtste plek zijn. Als je kijkt naar onze serie moet je er ook vraagtekens bij zetten of dat zomaar gebeurt. We gaan er wel alles aan doen."