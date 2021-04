Studenten Landstede MBO krijgen opleiding als handhaver in project Sallandse Heuvelrug

Acht studenten van Landstede MBO werken mee aan een onderzoeksproject in natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. Voor de studenten is het een mooie leerervaring in de opleiding als handhaver. De Sallandse Heuvelrug vraagt als natuurgebied om bescherming en kan een extra toezicht op de activiteiten van recreanten wel gebruiken.

Het project is een samenwerking tussen de provincie Overijssel en Landstede MBO.

"Het is een win-winsituatie", zegt Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel. "We moeten veel werk verzetten in het toezicht houden op de Sallandse Heuvelrug en dat lukt niet zonder ondersteuning. Bovendien biedt het studenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Ik ben blij dat we ze daarmee kunnen helpen."

Daar is Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede groep, het helemaal mee eens. "Bij Landstede MBO willen we dat de studenten in, aan en van de praktijk leren. En daar leent dit onderzoeksproject zich uitstekend voor. Bovendien is het voor studenten natuurlijk mooi om ook eens buiten de stad te onderzoeken en te kijken wat het betekent om een buitengewoon opsporingsambtenaar te zijn in het groen. Zo verbinden we de stad aan het buitengebied."

Prachtige omgeving om in te werken

Ook de studenten zijn enthousiast. En niet alleen omdat ze een stageplek hebben gevonden. Student Joël Sanderman: "Ik kom graag in natuurgebieden en het lijkt me een mooie ervaring om in plaats van alleen in de stad, ook ervaring op te doen in de natuur. Ook dat is onderdeel van de openbare ruimte én natuurlijk een prachtige omgeving om in te werken."

Waarnemen en rapporteren

Het onderzoeksproject richt zich op de vraag of met de MTB-route in het gebied de wet natuurbescherming wordt overtreden, omdat mountainbikers beschermde reptielen doodrijden. Samen met studenten van Landstede MBO brengt de provincie een groot gebied in kaart; de MTB-route is namelijk 30 kilometer lang. De acht studenten van Landstede MBO die hierbij gaan helpen zitten in hun derde jaar van de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid.

Vanaf 23 april gaan ze zes weken lang elke maandag en vrijdag in groepjes van twee het gebied in. Dat doen ze samen met twee toezichthouders van de provincie. Als ze een dood reptiel vinden, rapporteren ze dit. Ze maken foto's en noteren de exacte plaats waar ze het dier vinden. Ook houden ze toezicht op het gedrag van mountainbikers. Harold van Gerrevink, één van de toezichthouders: "De Sallandse Heuvelrug is een grote trekpleister voor recreanten. Een plek om te genieten, een uitlaatklep, en dat moet de natuur óók zijn. Maar het moet wel in goede banen worden geleid, want we willen ruimte voor zowel recreatie als natuur."