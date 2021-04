Programma: Strijd om plek acht in de Eredivisie, bekertoernooi Landstede en play-offs heren Ravijn

Betaald voetbal

In de Eredivisie strijden Heracles Almelo en FC Twente nog om plek acht en zelfs PEC Zwolle maakt nog kans op die plek in de stand. Heracles begint zaterdag aan speelronde 31 met een thuisduel tegen VVV, FC Twente gaat zaterdag op bezoek bij concurrent Fortuna Sittard en zondag speelt PEC Zwolle bij Vitesse.

In de Keuken Kampioen Divisie hoopt Go Ahead Eagles nog op plek twee en daarmee directe promotie naar de Eredivisie. De achterstand op De Graafschap is zes punten, met drie duels te spelen. Zondag speelt Go Ahead thuis tegen Helmond Sport en De Graafschap gaat vrijdag op bezoek bij kampioen SC Cambuur.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen strijdt FC Twente om de titel in de play-offs. Zondag is PSV de tweede tegenstander. Twente speelde het eerste duel gelijk tegen ADO en PSV won van Ajax. De clubs namen de helft van de punten uit de reguliere competitie mee. Bij winst neemt Twente de koppositie over van de Eindhovenaren. PEC Zwolle speelt om plek vijf. Na het gelijkspel tegen Heerenveen is VV Alkmaar vrijdag de tweede tegenstander van koploper PEC.

Basketbal

Bij de basketballers staat deze week de beker op het programma. Landstede Hammers staat morgenavond in de kwartfinales tegenover The Hague Royals. De halve finales staan voor vrijdagavond op het programma en de finale is zondag.

Volleybal

Voor de volleybalsters van Apollo 8 zit het seizoen erop na de derde nederlaag in de finale om de titel van afgelopen zaterdag. In de degradatiepoule wordt nog wel gespeeld, al degradeert er geen ploeg dit seizoen. Zondag staan de twee Overijsselse clubs daarin tegenover elkaar. In Vroomshoop ontvangt Eurosped Set-Up'65.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn gaan komend weekend beginnen aan de play-offs. De ploeg eindigde als derde in de reguliere competitie en speelt daardoor tegen nummer zes Polar Bears. Elke ronde in de play-offs is een best-of-3, te beginnen met de kwartfinales. Vrijdag en zaterdag zijn de eerste twee duels. Mocht er dan geen beslissing zijn gevallen, volgt er zondag een derde duel. De vrouwen zijn afgelopen weekend uitgeschakeld in de play-offs. Voor die ploeg rest alleen nog het bekertoernooi, eind mei.