Crematoria merken nauwelijks iets van meer bezoekers bij uitvaarten

"Daar schieten wij niet zo veel mee op", zegt Harriët Tomassen van Crematoria Twente. "Want hoewel het aantal bezoekers verdubbeld mag worden, kunnen wij er in onze grootste aula maximaal tachtig kwijt. Want we hebben natuurlijk nog wel steeds te maken met de anderhalvemetermaatregel."

Uitvaart in beslotenheid

Crematoria Twente heeft vier vestigingen in Enschede (Usselo), Almelo, Oldenzaal en Borne. In totaal zijn er zeven rouwkamers. "We hebben al een jaar te maken met die beperkingen. En voor woensdag zijn er wel al wat grotere groepen gepland, maar heel veel verschil maakt het niet. Vaak wordt toch gekozen voor een uitvaart in beslotenheid om niet te hoeven beslissen wie wel en wie niet wordt uitgenodigd."

Vaak wordt toch gekozen voor een uitvaart in beslotenheid om niet te hoeven beslissen wie wel en wie niet wordt uitgenodigd. Harriët Tomassen van Crematoria Twente

Ook de Oldenzaalse uitvaartbegeleidster Nolet Bult ervaart de beperkingen als het gaat om de oppervlakte. "Mensen willen niet kiezen en gaan dan voor een uitvaart in besloten kring. In het begin was het lastig om terug te schakelen van honderd naar vijftig, nu ligt dat anders. Maar het is niet zo dat ik merk dat mensen liever op woensdag in plaats van vandaag of morgen de uitvaart willen, omdat er dan meer mensen kunnen komen."

'Toch wat persoonlijker'

Sinds corona merkt Bult wel een verandering in het condoleren. Kon dat voor corona bijvoorbeeld bij de overleden thuis of bij een uitvaartcentrum, wat door corona niet of beperkt mogelijk is, nu wordt ook vaak gekozen voor een kerk. "Dan huren we die voor een bepaalde periode af en kunnen mensen in tijdsblokken langs komen om, coronaproof natuurlijk, dus op afstand en met een mondkapje, te condoleren. Ik schakel dan wat extra mensen in om het in goede banen te leiden, zodat er niet teveel mensen tegelijk zijn. Maar dat loopt over het algemeen prima. En de familie is vaak na afloop heel dankbaar dat het zo toch nog geregeld kon worden. Het is ondanks de beperkingen toch wat persoonlijker", aldus de uitvaartbegeleidster.

Directeur Fons Bergman van crematorium Kranenburg in Zwolle onderschrijft wat zijn college van Crematoria Twente al zei. "Het klinkt natuurlijk prachtig, een verdubbeling van het aantal bezoekers. Maar voor ons betekent het dat er maximaal tien mensen extra bij kunnen. Er kunnen hooguit zestig mensen in onze aula, want we zitten natuurlijk nog wel met die anderhalve meter. En je merkt inderdaad dat mensen kiezen voor een besloten uitvaart om niet te hoeven kiezen wie wel en wie niet kan komen."

Er kunnen hooguit zestig mensen in onze aula, want we zitten natuurlijk nog wel met die anderhalve meter. Directeur Fons Bergman van crematorium Kranenburg

Ook bij het crematorium in Diepenveen zien ze weinig veranderen als er later deze week meer bezoekers naar een uitvaart mogen. "We kunnen dan vanwege de anderhalvemetermaatregel maximaal 55 mensen kwijt in onze grootste aula. Dat scheelt dus niet zo veel met wat nu maximaal mag", zegt een woordvoerder van het crematorium.