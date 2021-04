Wedstrijd Heracles tegen VVV onder leiding van Björn Kuipers

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft vrijdag de leiding over de opener van speelronde 31 in de Eredivisie tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo. Het duel op Erve Asito begint die avond om 20.00 uur.

FC Twente gaat zaterdag op bezoek bij Fortuna Sittard en daarbij is Laurens Gerrets de leidsman. Hij fluit om 18.45 uur voor het begin. PEC Zwolle speelt diezelfde avond het uitduel bij Vitesse en daarbij is Joey Kooij de scheidsrechter van dienst. De wedstrijd in de GelreDome start om 20.00 uur. Dit is het volledige programma en de stand in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie neemt Go Ahead Eagles het zondagmiddag om 14.30 uur in eigen huis op tegen Helmond Sport en dat duel wordt gefloten door Serdar Gözübüyük. Bekijk hier alle duels en de stand in de 1e divisie.

Nijhuis

Bas Nijhuis uit Enschede komt alleen in actie als VAR. Die functie vervult hij bij FC Utrecht - Willem II op zaterdag.