Vitesse aast nadrukkelijk op Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter

Hij speelde zich met die bijzondere prestatie, nooit lukte iemand anders dat in Nederland, in de belangstelling van clubs in de Eredivisie. Hij werd de laatste tijd dan ook in verband gebracht met meerdere clubs, waaronder Ajax en Feyenoord, maar het lijkt dus Vitesse te worden. Die club is op zoek naar een vervanger van Hengeloër Remko Pasveer, dit na dit seizoen naar Ajax vertrekt. Het bijzondere is dat de 20-jarige Gorter pas bezig is aan zijn eerste echte seizoen bij Go Ahead. Vorig jaar kwam hij alleen tot twee bekerduels. Dit jaar speelde hij 34 duels in de Keuken Kampioen Divisie en slechts in tien daarvan moest hij de bal dus uit zijn doel halen.

Ook in De Oosttribune ging het over de mogelijke overgang van Gorter naar Arnhem: