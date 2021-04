Liveblog | Drukte op terrassen en in winkelstraten: "We mogen eindelijk weer"

Een kopje koffie, getapt biertje of bittergarnituur. Na ruim een half jaar kunnen we weer het terras op. Ook mogen we weer zonder afspraak naar binnen bij niet-essentiële winkels. In de grote steden in onze provincie wordt daar gretig gebruik van gemaakt: het is druk op de terrassen in Deventer, Enschede en Almelo. Ook voor kledingwinkel Primark in Zwolle staat een lange rij.