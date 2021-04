Tevreden gezichten na vijf jaar zonder glyfosaat op het boerenbedrijf

Glyfosaat is een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel dat al jaren wordt gebruikt in de land- en tuinbouw. Het middel is inmiddels ook al jaren onderwerp van felle discussies. Het zou kankerverwekkend zijn en in ieder geval niet goed voor het milieu. Anderzijds zou glyfosaat van alle chemische bestrijdingsmiddelen de minst schadelijke zijn.

Praktisch niet mogelijk

Aangewakkerd door de maatschappelijke discussie over het gebruik van het bestrijdingsmiddel wordt ook in de land- en tuinbouwsector steeds minder van het goedje gebruikt. Bloembollenteler Marcel Markhorst uit Hardenberg liet in de uitzending van Radio Oost vanmorgen al weten dat het voor hem praktisch niet altijd mogelijk is om glyfosaat te laten staan maar waar hij kan, doet deze bloembollenteler de onkruidbestrijding machinaal of zelfs handmatig. Waar nog wel glyfosaat wordt gebruikt, is dat vaak terug te zien aan de dode geeloranje velden.

Bij melkveehouder Lansink in Sint Isidorushoeve telen ze geen bloembollen. Hier gaat het alleen om de weilanden waarin de koeien grazen. "Van onkruid kunnen onze koeien geen melk produceren dus daar willen we vanaf", zegt Rogier Lansink. Voorheen zou hij het land bespoten hebben met het chemische onkruidbestrijdingsmiddel.

Met glyfosaat bespoten velden kleuren na enkele dagen geeloranje (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Van onkruid kunnen koeien geen melk produceren Melkveehouder Lansink, Sint Isidorushoeve

Tegenwoordig gaat het anders. Rogier laat op één van zijn percelen zien hoe hij tegenwoordig met onkruid om gaat. 'Door de droogte van vorig jaar hadden we op dit stuk heel veel opschietend onkruid. Daar hebben mijn koeien niks aan. Dus deze graszoden hebben we kapot gehakt met de machine. Dat gras en al het onkruid sterft af en straks gaan we hier snijmais verbouwen." Lansink denkt volgend jaar weer gras in te kunnen zaaien dat - als alles goed gaat- daarna een aantal jaar geschikt blijft voor de melkproductie van zijn koeien.

"Inmiddels werken we vijf jaar zonder glyfosaat en de ervaringen zijn goed. Ik moet wel een keer extra met de trekker over een perceel en dat kost natuurlijk extra diesel en CO2-uitstoot. Maar dat weegt volgens mij niet op tegen het gebruik van glyfosaat."

Met sommige gewassen kun je gewoon niet anders Melkveehouder Lansink, Sint Isidorushoeve

Rogier en Heleen Lansink realiseren zich dat de stap voor hen makkelijker te nemen was dan het voor andere boeren zal zijn. "Ik denk niet dat glyfosaat helemaal uit de landbouw zal verdwijnen. Het is van iedere specifieke situatie afhankelijk, met sommige gewassen kun je gewoon niet anders. Als we zelf ziek zijn zullen we moeten ingrijpen en als een gewas ziek is zal dat ook moeten. Maar ik geloof er wel in dat we met een heel stuk minder glyfosaat toe kunnen."