Steeds meer duurzame onkruidbestrijding in Overijsselse land- en tuinbouw

Hoewel het anders lijkt, worden chemische bestrijdingsmiddelen minder vaak gebruikt dan enkele jaren terug. Dat heeft volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Noord alles te maken met de maatschappelijke discussie hierover. Ook in de land- en tuinbouwsector is het gebruik van glyfosaat de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Landbouwers en akkerbouwers kunnen ondertussen nog niet zonder het middel.

Er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van het gebruik van glyfosaat voor de gezondheid van mens en dier. Sommige onderzoeken spreken van enorme schade, andere beweren juist het tegendeel. Tot nu toe zou glyfosaat het minst schadelijke chemische bestrijdingsmiddel zijn.

In de Verenigde Staten zijn schrijnende gevallen bekend van mensen die veelvuldig in aanraking zijn geweest met het middel Roundup, een merk waarin glyfosaat het voornaamste bestanddeel is. Het gebruik in Nederland staat echter in geen enkele verhouding met hoe glyfosaat in de VS is toegepast. Idealiter wordt in onze akkerbouw één keer met glyfosaat gewerkt om het perceel onkruidvrij te krijgen voor de zaaigang. In de Verenigde Staten zijn sommige hoofdgewassen immuun gemaakt zodat de velden in geheel bespoten kunnen worden.

'Getoetst en goedgekeurd'

"Hoe dan ook, het middel is getoetst en goedgekeurd door de Europese Commissie", zegt LTO Noord bestuursadviseur Marcel Markhorst uit Brucht bij Hardenberg. "Uit de milieumeetlat van het Centrum Landbouw en Milieu blijkt dat de impact van glyfosaat op het bodemleven, grondwater en waterleven vaak lager is dan van andere middelen."

Markhorst is bloembollenteler en staat regelmatig voor de afweging. Bewerkt hij het land machinaal zodat het onkruid is gewied en afgestorven voordat er wordt ingezaaid? Of besproeit hij zijn perceel met glyfosaat?

'Minimaal gebruik'

"Wij zien natuurlijk ook wat er gebeurt in de wereld", vertelt de teler. "Steeds meer mensen zouden het gebruik van glyfosaat het liefst helemaal uitbannen. Natuurlijk zijn wij onszelf ook bewust van de maatschappelijke discussie. Daarom doen we ook proeven met mechanische en handmatige bestrijding."

Markhorst legt uit dat het gebruik van het bestrijdingsmiddel heel erg afhankelijk is van de gewassen die geteeld worden. "Bij bloembollen is het bijvoorbeeld moeilijker onkruid bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen. De beplanting is zo kort op elkaar dat je er niet eens met een schoffel tussendoor kan. Dus alleen als het niet anders kan, dan besproei je het land eenmalig en voor het inzaaien."

Op een aantal percelen van Markhorst wordt het onkruid met de hand gewied. Een groepje werknemers loopt in een rijtje over de velden en waar nodig wordt geschoffeld. Machinaal of handmatig onkruid bestrijden kost veel tijd en geld. "Als het kan, dan moeten we het zo doen. Maar in sommige gevallen kan het ook gewoon niet anders, dan is glyfosaat het enige middel."

Dat akkers en weilanden in het voorjaar vaker geeloranje kleuren, betekent niet dat er ook daadwerkelijk meer glyfosaat wordt gebruikt. Bloembollenteler Markhorst zegt dat dat te maken heeft met gewijzigde regels van de Europese Unie.

Europese regelgeving

"Het grondgebruik is in de laatste jaren erg veranderd. De Europese regelgeving zegt dat we de grond groen moeten houden door de winter heen en dat is om te voorkomen dat het nitraat uit de bodem wegspoelt. Dat groen mogen we pas in het voorjaar vernietigen. Als op dat moment het land nog erg nat is, kan het zijn dat de boer het land niet op kan om dat land mechanisch te bewerken. Als dat groen hem toch de baas wordt, dan kan het zijn dat die boer geen andere keuze heeft dan het gebruik van glyfosaat. Dat is dus waarom het lijkt alsof er in het voorjaar meer bestrijdingsmiddelen gebruikt worden."

"Van onkruid geeft de koe geen melk" (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

Land- en Tuinbouw Organisatie LTO-Noord organiseert en coördineert zogenaamde praktijknetwerken waarin boeren onderling ervaringen uitwisselen over het bestrijden van onkruid. Ook op die manier is het gebruik van chemische onkruidbestrijders al verder terug gedrongen.

Later vandaag publiceert RTV Oost meer verhalen over het gebruik van glyfosaat en de toekomst van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.