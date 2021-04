'Zakenpartners' geliquideerde Zwollenaar niet of nauwelijks cel in voor drugs- en wapenhandel

De mannen die handel dreven met de geliquideerde drugs- en wapenhandelaar Henk Wolters uit Zwolle moeten hooguit nog enkele maanden de gevangenis in. De rechtbank vindt dat een aantal van hen lang genoeg in voorarrest heeft gezeten, zij hoeven niet terug de cel in.

De rechtbank acht bewezen dat ze met Wolters handelden in drugs en of wapens. Zo stelde de buurman zijn huis beschikbaar voor opslag van drugs. Volgens hemzelf uit denkbaarheid: "Hij had mijn leven gered na een storing in m'n rikketik."

Klapdag

De meeste verdachten, zeker tien, werden opgepakt in mei 2018. De recherche had de handelswijze van Wolters en zijn criminele contacten maandenlang gevolgd. In het huis van Wolters was afluisterapparatuur geplaatst en buiten stond een camera op de ingang gericht. Ook werden telefoons afgetapt. Het onderzoek kreeg als codenaam Macan.

In mei 2018 was het 'klapdag'. Veel van Wolters' contacten werden opgepakt, hijzelf ook. De meeste zaten maandenlang in voorarrest voor wapen- en of drugshandel. Nog voordat het strafproces tegen Wolters kon worden gehouden, werd hij dichtbij zijn huis geliquideerd. Tientallen kogels doorzeefden zijn lichaam. Voor de moord zit een verdachte vast, oud-handelscontact 'De Gier'.

Inkijkje onderwereld

De mensen waar Wolters mee werkte, kwamen wel voor het gerecht. Afgelopen najaar stond er al een aantal verdachten terecht. Ook in de afgelopen weken moesten zes verdachten zich melden. Vrijwel geen van hen moet nog lang de cel in.

Het strafproces heeft wel een inkijkje gegeven in de Zwolse onderwereld. "Bij Wolters kon je alles krijgen", zei één van de verdachten. En zo lijkt het inderdaad. Er zijn veel gesprekken opgenomen die gingen over coke, wiet, xtc en verschillende wapens. Maar ook werd er volop gehandeld in medicatie en erectiepillen.

Gevaarlijke wereld

Het OM nam het alle verdachten kwalijk dat ze zich ingelaten hadden met "gevaarlijke zaken". De officier wees met name op de moord op Wolters, om aan te tonen hoe gevaarlijk die wereld is. De man die vastzit voor de moord op Wolters, 'De Gier', zal zich over enkele weken voor het eerst in het openbaar voor de rechters moeten verantwoorden. Tot die tijd zit hij vast.

'De Gier' heeft volgens de opsporingsdiensten zijn sporen nagelaten op het moordwapen. Dat machinegeweer werd gevonden in een ondergrondse wapenopslag. Op een Zwols landgoed lagen in tonnen onder de grond verschillende wapens opgeslagen. Voor betrokkenheid bij die wapenvondst zijn meerdere verdachten aangehouden. Naast 'De Gier' zit er een man uit Harderwijk voor vast en is een Turkse Zwollenaar verdachte.