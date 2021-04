NatuurAlert wil mountainbikeroute deels laten sluiten voor zandhagedis

De zandhagedis is een beschermde reptielensoort, die volgens de stichting wettelijk niet mag worden verstoord en zeker niet mag worden doodgereden. Dat dit volgens NatuurAlert toch gebeurt, zou blijken uit onderzoek van een reptielendeskundige in de jaren 2018, 2019 en 2020. Daarom heeft de stichting in september vorig jaar aan de provincie gevraagd delen van de route te sluiten voor publiek.

Zelf onderzoek

De stichting zegt dat de provincie afgelopen januari een besluit hierover zou volgen en dat dit later werd uitgesteld tot 1 juli, omdat de provincie eerst zelf onderzoek wil doen naar de zandhagedis.

Daarom is NatuurAlert bij de rechtbank in Zwolle in beroep gegaan tegen deze beslissing. Ook werd de rechtbank verzocht om per direct delen van de mountainbikeroute voorlopig te sluiten om te verhinderen dat ook dit jaar weer veel zandhagedissen worden doodgereden. 'Tot grote verbazing van NatuurAlert heeft de rechter de betrokken partijen in zijn geheel niet opgeroepen voor de gebruikelijke hoorzitting en het beroep kennelijk ongegrond verklaard', aldus de stichting, die alsnog gehoord wil worden bij de rechtbank.