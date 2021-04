Politie haalt tientallen hanen en kippen uit loods in Laag Zuthem na tip over illegale hanengevechten

De politie heeft 33 hanen en veertien hennen weggehaald uit een loods aan de Gravenweg in Laag Zuthem. De kippen zijn in beslag genomen na een anonieme melding dat ze mogelijk gebruikt worden voor illegale hanengevechten. Daar is een vervolgonderzoek naar gedaan.

De politie kreeg de tip vorig jaar september via Meldpunt 144. Dat was de start van het politieonderzoek. Uiteindelijk had de politie genoeg informatie om de loods binnen te vallen. Er is daarin samengewerkt met onder andere de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Er werden niet alleen kippen gevonden, maar ook spullen die over het algemeen gebruikt worden voor illegale hanengevechten. Alles is in beslag genomen, evenals het aanwezige pluimvee. Dat wordt nagekeken door een dierenarts en naar een dierenopvang gebracht. Er wordt nog verder onderzocht of er daadwerkelijk gevechten plaatsvonden.

De politie sluit de aanhouding van mogelijke verdachten niet uit.