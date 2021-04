Nieuwe directeur FC Twente: "Alles wat ik gedaan heb, komt hier samen"

Kijkt zijn ogen uit in De Grolsch Veste. "Prachtig. Dit wordt in het voetbal natuurlijk gezien als tempel en zo moet je er ook mee omgaan", begint de Brabander.

Gevaren

Brüggenwirth heeft veel werkgevers gehad in de reclamewereld en zwaaide eveneens de scepter bij Radio 538. "Veel verschillende functies", zegt hij over de lange lijst aan werkgevers. "Ik heb geregeld het gevoel gehad. Het is nu weer mooi geweest én nu wil ik iets nieuws doen. En alles wat ik gedaan heb in het verleden, dat komt nu samen. Dat maakt het heel interessant. Dit is te gek om mee te maken."





Bij de presentatie van Brüggenwirth klonk ook meteen het cynisme bij volgers die sceptisch zijn over de komst van een bestuurder zonder ervaring in de voetballerij. "Er werd al tegen mij gezegd een voetbalclub is moeilijk te runnen", zegt hij. "Natuurlijk heb ik met veel mensen gesproken. Het gaat om het spelletje. Als het niet goed gaat met het voetbal is alles klote bij de club. Dat besef ik."

Brüggenwirth is vooral aangetrokken om de commercie naar een hoger plan te tillen. (Foto: ANP/Vincent Jannink)

Twee jaar geleden niet gedurfd

Met de aanstelling van de voormalig reclame-man als algemeen directeur kiest de leiding van FC Twente bewust voor iemand ‘met een commercieel profiel’. "Twee jaar geleden hadden we het nog niet aangedurfd een directeur zonder affiniteit met topsport aan te stellen”, zegt Dennis Schipper, voorzitter van de raad van commissarissen hierover.