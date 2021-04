Eerder Europese steun voor ontslagen medewerkers

Het is in Overijssel al meerdere keren in de bouw en de detailhandel met succes gebruikt en het kan nu worden uitgebreid; Europese steun voor ontslagen medewerkers. Als het Europees Parlement akkoord gaat met het nieuwe Europees Globaliseringsfonds kan er eerder steun worden gegeven bij massaontslag door globalisering of digitalisering. Het Europees Parlement praat er vandaag over en stemt morgen. De lidstaten zijn al akkoord.

Bij een akkoord kan er steun worden gegeven bij massaontslagen van 200 werknemers in een regio. Tot nu toe moest het gaan om minimaal 500 ontslagen door globalisering. Ook digitalisering komt erbij als reden voor steun. Als er meerdere sectoren lijden onder globalisering of digitalisering in vier maanden, dan kunnen die ontslagen bij elkaar worden opgeteld om aan 200 ontslagen werknemers te komen. Ook komt er een kinderopvangregeling voor werknemers die bijvoorbeeld een training moeten volgen.

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius vindt de uitbreiding een goede zaak. ´Nu vangen we sneller en gezamenlijk de klap op. We kunnen eerder aan de slag om mensen weer op weg te helpen, met omscholing bijvoorbeeld.´

Liever geld voor scholing

Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) is minder tevreden met het fonds. Nederland was ook altijd kritisch, maar stemde in de Raad, waarin de lidstaten zitten, niet tegen. Van Hijum vindt dat de EU beter structurele steun kan geven aan om- en bij scholing van mensen op een arbeidsmarkt, die door technologische ontwikkelingen en digitalisering steeds sneller verandert. Hij vindt dat regio’s geholpen moeten worden bij het opzetten van scholingsfondsen. Bovendien vindt hij dat het de eerste verantwoordelijkheid is van bedrijven om bij massaontslag een goed sociaal plan te maken en te zorgen dat hun personeel bij reorganisaties goed terecht komt.

Het fonds is een succesnummer in Nederland. Nederland staat tweede in het gebruik van financiële middelen uit het EGF en twee derde van de werknemers die door dit fonds is ondersteund vond weer werk. Dat gaat om 9000 werknemers in achttien projecten sinds 2007.

Peter Donders van BMC begeleidde in 2018 namens de gemeente Leeuwarden een project voor ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel. Met 1,2 miljoen euro Europees geld is getracht 450 werknemers weer aan het werk te helpen. De resultaten waren nog hoger dan die twee derde, meer dan 80 procent.

Het EGF is een waardevol instrument dat ook echt impact heeft, zegt Donders die al meerdere projecten heeft gedaan. "De manier waarop we het gebruik van EGF-middelen in Nederland hebben ingericht, behoeft echter verbetering. In andere lidstaten verzorgen overheden bijvoorbeeld zelf de benodigde cofinanciering. Ons land doet dat niet. Als je in Nederland een project draait van 2 miljoen dan mag je zelf 8 ton cofinanciering gaan zoeken en dat is niet makkelijk."